Есть продукты, которые не имеют срока годности, и если вы купите их в супермаркете, вам не придется их выбрасывать или беспокоиться о том, когда закончится их срок хранения, у вас всегда будет возможность использовать их в случае необходимости или чрезвычайной ситуаций.

Какие продукты не имеют срока годности?

Употребление продуктов питания после указанного срока годности может быть опасным, и хоть эти продукты не имеют этого ограничения, но на их упаковке вы все равно увидите надпись «Годен до», что указывает на то, что они никогда не будут выброшены.

Мед

Первый из продуктов, срок годности которых не истекает — это мед, продукт который может менять свою текстуру в зависимости от температуры; низкая концентрация воды в меде означает, что микроорганизмы, которые могли бы сделать его непригодным в пищу, не размножаются. Археологи находили мед возрастом около 2000-3000 лет. И он все еще оставался съедобным.

Рис

Рис обладает выдающимися способностями к хранению, разве что его рекомендуется хранить в герметичной стеклянной таре, чтобы обеспечить лучшую сохранность и избежать набега на кладовую различных вредителей. Еще лучше хранить рис при пониженной температуре.

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Как исключение есть коричневый рис со временем он может испортиться и стать прогорклым.

Кофе

Кофе — еще один продукт, срок годности которого не истекает, хотя, как и в случае с рисом, его рекомендуется хранить в герметичной таре, потому что если воздух попадет в эту тару, кофе может потерять аромат. С другой стороны, если он хранится в месте с высокой влажностью, он может прогоркнуть и больше не рекомендуется для употребления в пищу.

Уксус

Уксус не портится, потому что он содержит от 5 до 8% уксусной кислоты, что снижает вероятность наличия микроорганизмов практически до ноля.

Сахар

У сахара все же есть срок годности, и если употреблять его после указанной даты, он может потерять свои свойства, питательные вещества, вкус и текстуру, но, так или иначе, его можно продолжать использовать без вреда для здоровья.

Корица

Даже если вы храните ее в течение длительного времени, ее свойства никогда не исчезнут, вкус, вероятно, немного уменьшится, но польза, которую она вам принесет останется.