В чем разница между теплом и температурой
В чем разница между теплом и температурой?
Разница между теплотой и температурой заключается в том, что теплота определяется как движение или обмен энергией между телами, а температура является мерой интенсивности теплового движения молекул и характеризует состояние теплового равновесия .
Между тем связь между теплотой и температурой самая что ни на есть непосредственная, ведь для изменения температуры тела должен происходить перенос тепла.
Что такое тепло?
В физике теплота определяется как передача тепловой энергии от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой т.е. это характеристика процесса теплообмена. Тепловое равновесие достигается, когда температура между обоими телами одинакова.
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Передача тепла может происходить следующими путями:
- Теплопроводность: теплопередача обеспечивается движением молекул, что вызывает повышение температуры, расширение тел, плавление твердых тел и испарение жидкостей.
- Тепловая конвекция: – теплопередача происходит между жидкостями и газами. Например: при кипячении воды.
- Тепловое излучение: тепло распространяется электромагнитными волнами без необходимости контакта обоих тел.
В Международной системе единиц (СИ) теплота измеряется в джоулях (Дж). Ее также можно измерить в калориях, где 1 калория = 4,186 Дж. Калориметрия — это часть физики, изучающая теплоту, то есть передачу энергии от одного тела к другому в ходе различных физических, химических или биологических процессов.
Что такое температура?
Температура – это физическая величина, которая измеряет кинетическую энергию молекул и тепловое состояние тела. То есть, чем горячее тело, тем больше его молекулярное возбуждение, и наоборот, чем холоднее тело, тем меньше его молекулярное возбуждение.
Термометр – это прибор для измерения температуры, значение которого может быть представлено на термометрических шкалах:
- Цельсия (°С)
- Кельвин (К)
- Фаренгейты (°F)
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