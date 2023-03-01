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В чем разница между теплом и температурой

Рассмотрим разницу между теплом и температурой, потому что нет, это не одно и то же.
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С приходом весны к нам приходит долгожданное потепление и, следовательно, температура повышается. Обычно оба эти понятия тепло и температура используются для обозначения одного и того же, хотя они имеют разные значения. 

В чем разница между теплом и температурой?

Разница между теплотой и температурой заключается в том, что теплота определяется как движение или обмен энергией между телами, а температура является мерой интенсивности теплового движения молекул и характеризует состояние теплового равновесия .

Между тем связь между теплотой и температурой самая что ни на есть непосредственная, ведь для изменения температуры тела должен происходить перенос тепла.

Что такое тепло?

В физике теплота определяется как передача тепловой энергии от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой т.е. это характеристика процесса теплообмена. Тепловое равновесие достигается, когда температура между обоими телами одинакова.

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Передача тепла может происходить следующими путями:

  • Теплопроводность: теплопередача обеспечивается движением молекул, что вызывает повышение температуры, расширение тел, плавление твердых тел и испарение жидкостей.
  • Тепловая конвекция: – теплопередача происходит между жидкостями и газами. Например: при кипячении воды.
  • Тепловое излучение: тепло распространяется электромагнитными волнами без необходимости контакта обоих тел.

В Международной системе единиц (СИ) теплота измеряется в джоулях (Дж). Ее также можно измерить в калориях, где 1 калория = 4,186 Дж. Калориметрия — это часть физики, изучающая теплоту, то есть передачу энергии от одного тела к другому в ходе различных физических, химических или биологических процессов.

Что такое температура?

Температура – это физическая величина, которая измеряет кинетическую энергию молекул и тепловое состояние тела. То есть, чем горячее тело, тем больше его молекулярное возбуждение, и наоборот, чем холоднее тело, тем меньше его молекулярное возбуждение.

Термометр – это прибор для измерения температуры, значение которого может быть представлено на термометрических шкалах:

  • Цельсия (°С)
  • Кельвин (К)
  • Фаренгейты (°F)

 

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А проще было бы сказать что "температура" это абсолютная величина, а "тепло" относительная.
В чем разница между теплом и температурой
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