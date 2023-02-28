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В индийской армии прошла демонстрация реактивного ранца
Появилось видео, на котором сотрудники JetSuit Response Force испытывают реактивный костюм для военных.
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В последние годы мы были свидетелями большого количества инноваций и разработок в области устройств, позволяющих людям летать.  

Непрерывный прогресс в области материаловедения, аккумуляторных технологий и искусственного интеллекта может привести к разработке еще более совершенных и универсальных персональных летательных аппаратов в ближайшем будущем. Хотя трудно предсказать в каком виде все это будет и как быстро станет широко доступными. 

Недавно появилось видео о том, как сотрудники JetSuit Response Force (Индия) используют реактивный костюм для, как можно предположить, демонстрации, и на видео это выглядит вполне рабочей технологией. Получается, что технологии, которые считались делом отдаленного будущего, уже здесь.

Посмотрите видео в Twitter.

Демонстрация реактивного ранца якобы проведена в индийской армии.

Что такое реактивный костюм и как он работает? 

В видео, опубликованном пользователем по имени Чираг Гупта в Twitter, показана демонстрация реактивного ранца, якобы переданного индийской армией. Видео было подписано: «Полет над зданиями — это как прогулка в парке». Видео, похоже, было снято в Раджастане, Индия. Однако точное местонахождение видео неизвестно. 

На видео можно увидеть, как пилот JetSuit пролетает над зданиями, так же легко, как будто он гуляет в парке. Мужчина одет в костюм и имеет три реактивных двигателя, один на спине и два на каждой руке, которые помогают ему плавно перемещаться в воздухе.

Не так давно официальный аккаунт индийской армии в Twitter (читать здесь) сообщил о закупке индийской армией 48 костюмов Jetpack. В заявке военных говориться: «Индийская армия закупит 48 костюмов Jetpack. Реактивный ранец должен весить менее 40 кг, иметь скорость более 50 км/ч и полезную нагрузку 80 кг при времени полета 8 минут. Он должен иметь как минимум 60% деталей индийского производства». 

Что такое реактивный костюм и как он работает?

 

 

Реактивный костюм — это разновидность персональной летной техники, которая позволяет человеку летать с помощью небольших мощных реактивных двигателей, прикрепленных к его телу. Костюм обычно состоит из нескольких небольших реактивных двигателей, прикрепленных к рукам и спине специально разработанного костюма или ремня безопасности, что позволяет владельцу контролировать свои движения и направление полета. 

Реактивные костюмы пытаются применять каскадеры, любители экстремальных видов спорта и аварийно-спасательные службы в ситуациях, когда необходимо быстрое и маневренное перемещение, например, в поисково-спасательных миссиях или военных операциях. Эта технология все еще относительно новая и дорогая, но она может со временем очень сильно расширить человеческие возможности.

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#железный человек #реактивный костюм #jetsuit
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