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В четверг 09.02.2023 Twitter столкнулся с глобальным сбоем, многие пользователи не могли публиковать твиты, отправлять сообщения или подписываться на новые учетные записи на платформе социальных микроблогов. Многие пользователи, пытающиеся опубликовать новые твиты, получали всплывающее сообщение: «Вы превысили дневной лимит на отправку твитов». Другие пользователи Твиттера получили сообщение об ошибке: «К сожалению, мы не смогли отправить ваш твит».
Пользователи Твиттера, пытавшиеся подписаться на другие аккаунты на сайте микроблогов, получили сообщение: «Достигнут лимит. В настоящее время вы не можете подписаться на большее количество людей». Пользователи Twitter также не могли отправлять прямые сообщения.
Некоторые пользователи сообщили, что они могут делиться твитами только с помощью функции планирования твитов в Twitter. Отслеживание сбоев DownDetector показало, что более 9000 Twitter выпустили отчеты о сбое по состоянию на 5 часов утра в четверг, согласно отчету CNN. Количество отчетов о сбое начало уменьшаться в течение получаса, поскольку некоторые пользователи снова смогли твитнуть.
По сообщению CNN, Twitter столкнулся с рядом технических сбоев с тех пор, как Илон Маск занял пост генерального директора платформы и уволил более половины сотрудников в 2022 году. Пользователи ранее сообщали о проблемах, связанных с инструментом двухфакторной аутентификации приложения.