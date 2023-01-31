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Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России

Краткий обзор актуальных цен на процессоры AMD Ryzen 3, 5, 7 на конец января 2023.
[ ] для раздела Блоги
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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
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Процессоры от AMD Ryzen хорошо зарекомендовали себя среди всех ценовых диапазонов. Вот небольшой обзор цен на aliexpress и в местных магазинах.
Цены актуальны на конец января.
 
Ryzen 3 3200G в Китае — 6900 руб, в местных магазинах —  7700 руб
Ryzen 5 5500 в Китае — 7000 руб, в местных магазинах — 10600 руб
Ryzen 5 5600 в Китае — 9600 руб, в местных магазинах — 12450 руб
Ryzen 5 5600X в Китае — 12500 руб, в местных магазинах — 13780 руб
Ryzen 7 5700X в Китае — 14600 руб, в местных магазинах — 19400 руб
Ryzen 7 5800X3D в Китае — 27400 руб, в местных магазинах — 32200 руб
Самый большой разрыв в цене у Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700, а совершенно неоправданной будет покупка процессора Ryzen 3 320.
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