Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
Цены актуальны на конец января.
Ryzen 3 3200G в Китае — 6900 руб, в местных магазинах — 7700 руб
Ryzen 5 5500 в Китае — 7000 руб, в местных магазинах — 10600 руб
Ryzen 5 5600 в Китае — 9600 руб, в местных магазинах — 12450 руб
Ryzen 5 5600X в Китае — 12500 руб, в местных магазинах — 13780 руб
Ryzen 7 5700X в Китае — 14600 руб, в местных магазинах — 19400 руб
Ryzen 7 5800X3D в Китае — 27400 руб, в местных магазинах — 32200 руб
Самый большой разрыв в цене у Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700, а совершенно неоправданной будет покупка процессора Ryzen 3 320.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила