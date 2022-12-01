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Пять лучших мобильных приложений для добавления эффектов к видео

Для редактирования видео на смартфоне вам понадобится специальное приложение. Вот 5 лучших приложений для редактирования видео.
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i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!



Лучшие приложения для редактирования видео. 

Если вы захотите поделиться своими видео в любой социальной сети или мессенджере, вам наверняка пригодится специальное приложение для редактирования и обработки видео. Вот 5 лучших приложений с помощью которых вы сможете профессионально редактировать видео на смартфоне. 

5 лучших приложений для редактирования видео 

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ActionDirector - с помощью этого приложения вы можете увеличивать или уменьшать скорость видео по своему усмотрению. Это приложение поддерживает как запись видео в реальном времени, так и редактирование. В приложении ActionDirector вы получаете множество фильтров, слоев, текста, анимации и т.д. Также вы сможете скачать видео в 4K качестве. 10 миллионов загрузок, рейтинг 4,5. 

KineMaster - это весьма популярное приложение для редактирования видео, с более чем 100 миллионами загрузок и рейтингом 4,1. В этом приложении вы получите массу полезных функций, с помощью которых вы сможете редактировать свое видео очень профессионально. Это приложение имеет такие функции, как изображения, текст, эффекты, наложения, наклейки, комбинирование рукописного ввода и т. д. 

Filmora - это приложение также очень популярно, его скачали более 50 миллионов раз в Google Play Store. Рейтинг 4,7. Приложение Filmora предоставляет основные функции редактирования видео, такие как вырезание, обрезка, добавление музыки и т. д. 

PowerDirector - еще одно заслуживающее внимания приложение для качественного редактирования видео с большим набором инструментов. В приложении PowerDirector вы найдете почти все функции KineMaster. Особенностью этого приложения является работа с 4K Video, Chroma Key, редактор Slow-Motion. PowerDirector является ведущим мобильным полнофункциональным видеоредактором с более чем 100 миллионами загрузок и рейтингом 4,4.

VivaVideo - это приложение очень популярно для мгновенного редактирования видео, в нем вы получите основные функции редактирования видео, такие как эффекты, фильтры, наклейки, тексты, обрезка, а также вы можете увеличить или уменьшить скорость видео в соответствии с требованиями. У VivaVideo больше всего загрузок - 500 млн+ и рейтинг 4,4.

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