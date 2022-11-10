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Биткоин упал до 16 500 долларов - «Индекс страха и жадности» приближается к паническому
Из-за кризиса ликвидности FTX, виртуальные активы, такие как биткоин, продолжают стремительно падать.
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Удар по рынку виртуальных активов вызван решением Binance, которая планировала приобрести FTX, глобальная биржа виртуальных активов, отозвать свой план. Существование FTX, стоимость которой составляет 32 миллиарда долларов, является неопределенным, и вероятность серийной неплатежеспособности в индустрии виртуальных активов увеличилась. Также растет обеспокоенность тем, что падение цен на рынке виртуальных активов может еще больше увеличиться.

Американская телерадиовещательная компания CNBC сообщила, что других кандидатов на покупку FTX, которая переживает кризис ликвидности, нет. По данным зарубежных СМИ, генеральный директор FTX Сэм Бэнкман Фрид FTX сталкивается с нехваткой капитала в размере до 8 миллиардов от инвесторов. Ноэль Ачесон, который публикует информационный бюллетень, посвященный виртуальным активам, сказал: «Биткоин демонстрирует больший спад, чем другие монеты».

Из-за кризиса ликвидности FTX, виртуальные активы, такие как биткоин, продолжают стремительно падать. 

По данным CoinMarketCap, глобального ретрансляционного сайта рынка виртуальных активов, 10-го числа цена биткоина торговалась на уровне 16 547,32 долларов, что на 8,71 % меньше, чем днем ранее. Эфириум, лидер альткоинов (альтернативные монеты и альтернативные виртуальные активы, за исключением биткоинов), также находится в упадке. По данным CoinMarketCap, в то же время Ethereum торговался по 1181,22 долларов , что на 6,63 % меньше, чем 24 часа назад. 

Исход промежуточных выборов в США также увеличивает неопределенность. Хотя в индустрии виртуальных активов растут ожидания, основанные на результатах и перспективах опросов американских СМИ, что Республиканская партия будет доминировать в обеих палатах на промежуточных выборах, растет беспокойство по поводу неожиданностей и трудностей. В этот день американские телекомпании CNN, NBC, Fox предсказал, что по состоянию на 17:00 по местному времени у республиканцев и демократов было по 49 мест в Сенате и 48 мест соответственно. Вопреки ожиданиям, республиканцы ведут тесную борьбу с правящими демократами в Сенате. Анализ Coinbase предпочтений отдельных законодателей в отношении криптовалют и публичных высказываний с 15  сентября показал, что 82 % республиканцев оценили виртуальные активы как дружественные по сравнению с 50 % демократов. Настроения инвесторов значительно снизились.

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 «Индекс страха и жадности» (Crypto Fear & Greed Index), составленный Alternative, глобальной компанией по исследованию данных о виртуальных активах, зафиксировал 22 пункта за день, что указывает на уровень «экстремального страха». Это меньше, чем в предыдущий день (29 пунктов). Когда индекс приближается к 0, рыночные настроения ближе к крайнему страху, а приближаясь к 100 — к крайнему оптимизму. 

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