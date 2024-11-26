Xiaomi ускорила работу по производству 3-нм процессоров.

Xiaomi готовится выпустить собственный 3-нм процессор в следующем году. Этот шаг, знаменующий собой существенное изменение в стратегии компании, может разрушить индустрию мобильных процессоров. Благодаря этому шагу Xiaomi может снизить свою зависимость от таких поставщиков, как Qualcomm и MediaTek.

Информация из Китая показала, что разработка 3-нм чипа завершена и будет начато массовое производство, вероятно, в сотрудничестве с TSMC. Соответственно, сообщалось, что производство начнется в ближайшее время. Эта разработка отражает постоянные инвестиции Xiaomi в собственную разработку чипов.

Ожидается, что новый процессор будет конкурировать с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 по производительности. Такая ситуация может усилить конкуренцию в верхнем сегменте рынка смартфонов. Сообщалось, что компания будет размещать эту модель специально в устройствах, ориентированных на соотношение цены и качества.

Хотя технология 3 нм обеспечивает более высокую производительность за счет использования транзисторов меньшего размера, она также снижает потребление энергии. Другими словами, устройства более мощные и имеют более длительный срок службы батареи.

Но впереди у Xiaomi есть потенциальные препятствия. Геополитические факторы и торговые ограничения США на экспорт полупроводников китайским компаниям могут осложнить производство. TSMC может быть сложно получить необходимые лицензии от правительства США на поставку чипов для Xiaomi.

Полупроводниковая промышленность также внимательно следит за проблемами Samsung в 3-нм производстве. Выбирая TSMC, известную своими передовыми производственными возможностями и высокой эффективностью, Xiaomi избегает подобных перебоев в производстве и не хочет иметь проблем со складами.