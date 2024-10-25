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Спутник Intelsat 33e компании Boeing развалился на орбите, оставив после себя 20 обломков
Причина разрушения спутника связи Intelsat 33e выясняется.

Intelsat 33e компании Boeing, большой спутник связи, неожиданно развалился на орбите в минувшие выходные, создав не менее 20 фрагментов космического мусора. Спутник, предоставлявший услуги широкополосной связи в регионах Европы, Африки и Азии, работал на геостационарной орбите над Индийским океаном до того, как прекратил функционировать 19 октября 2024 года. Intelsat, оператор спутника, подтвердил полную потерю спутника 21 октября 2024 года. В настоящее время причина распада спутника остается неизвестной.Спутник Intelsat 33e

Космические силы США подтвердили, что спутник Intelsat 33e разбился по меньшей мере на 20 обломков, хотя в настоящее время нет непосредственной угрозы от осколков. Представители Intelsat заявили, что они координируют свои действия с Boeing, производителем спутника, и правительственными агентствами, чтобы определить точную причину неисправности. Была создана Комиссия по рассмотрению отказов для проведения детального анализа инцидента.

Запущенный в 2016 году, Intelsat 33e был частью платформы EpicNG компании Boeing, разработанной как спутник следующего поколения для обеспечения расширенных возможностей связи. Однако это уже вторая неудача в линейке платформы после сбоя Intelsat 29e, который также столкнулся с проблемами после возможного попадания микрометеорита или солнечной бури. Эти инциденты сократили ожидаемый 15-летний срок службы этих спутников, что вызвало опасения относительно надежности платформы.

Распад Intelsat 33e способствует росту проблемы космического мусора. В настоящее время космические агентства отслеживают более 30 000 крупных фрагментов мусора, а множество более мелких фрагментов остаются без контроля. Были предложены различные предложения по решению проблемы космического мусора, включая использование сетей, роботов с когтями и тросов для уборки орбитального мусора.

 

#космос #boeing #спутник #авария #intelsat 33e
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Спутник Intelsat IS-33e компании Boeing внезапно распался на части на орбите
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