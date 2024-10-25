Причина разрушения спутника связи Intelsat 33e выясняется.

Intelsat 33e компании Boeing, большой спутник связи, неожиданно развалился на орбите в минувшие выходные, создав не менее 20 фрагментов космического мусора. Спутник, предоставлявший услуги широкополосной связи в регионах Европы, Африки и Азии, работал на геостационарной орбите над Индийским океаном до того, как прекратил функционировать 19 октября 2024 года. Intelsat, оператор спутника, подтвердил полную потерю спутника 21 октября 2024 года. В настоящее время причина распада спутника остается неизвестной. Спутник Intelsat 33e

Космические силы США подтвердили, что спутник Intelsat 33e разбился по меньшей мере на 20 обломков, хотя в настоящее время нет непосредственной угрозы от осколков. Представители Intelsat заявили, что они координируют свои действия с Boeing, производителем спутника, и правительственными агентствами, чтобы определить точную причину неисправности. Была создана Комиссия по рассмотрению отказов для проведения детального анализа инцидента.

Запущенный в 2016 году, Intelsat 33e был частью платформы EpicNG компании Boeing, разработанной как спутник следующего поколения для обеспечения расширенных возможностей связи. Однако это уже вторая неудача в линейке платформы после сбоя Intelsat 29e, который также столкнулся с проблемами после возможного попадания микрометеорита или солнечной бури. Эти инциденты сократили ожидаемый 15-летний срок службы этих спутников, что вызвало опасения относительно надежности платформы.

Распад Intelsat 33e способствует росту проблемы космического мусора. В настоящее время космические агентства отслеживают более 30 000 крупных фрагментов мусора, а множество более мелких фрагментов остаются без контроля. Были предложены различные предложения по решению проблемы космического мусора, включая использование сетей, роботов с когтями и тросов для уборки орбитального мусора.