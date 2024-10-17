Китай изложил свои планы по созданию лунной космической станции и миссии по исследованию пригодных для жизни планет и внеземной жизни.

Китай раскрыл амбициозные планы по строительству лунной космической станции и исследованию возможности существования обитаемых планет в рамках своей долгосрочной космической программы. Во вторник космические власти Китая объявили о всеобъемлющем плане развития, который будет действовать с 2024 по 2050 год, с намерением запустить пилотируемую лунную миссию в ближайшем будущем. Это объявление знаменует собой значительный шаг в усилиях Китая по исследованию космоса, сосредоточенных на продвижении научного понимания солнечной системы и исследовании потенциала внеземной жизни.

По словам вице-президента Китайской академии наук ( CAS ) Дина Чибяо, лунная космическая станция будет строиться поэтапно, и ее завершение ожидается в период между 2028 и 2035 годами. Космическая станция будет служить важной базой для будущих исследовательских миссий, позволяя ученым проводить исследования небесных тел в пределах Солнечной системы. Эта инициатива следует за предыдущими успехами Китая, включая эксплуатацию космической станции Tiangong и программу исследования Луны Chang'e, которая уже предоставила ценные данные о поверхности Луны.

В рамках этой программы китайские космические агентства, включая CAS и China Manned Space Agency, определили 17 ключевых направлений исследований. Эти приоритеты сосредоточены на изучении обитаемости небесных тел в Солнечной системе, поиске экзопланет и исследовании внеземной жизни. Дин Чибяо подчеркнул важность этих исследований, отметив, что они направлены на раскрытие физических характеристик планет и атмосфер, которые могут поддерживать жизнь, а также на изучение эволюции самой Вселенной.

Помимо исследования Луны, план Китая включает более широкие исследования происхождения Вселенной, гравитационных волн и космической материи. Исследования также будут охватывать Солнце и циклические системы Земли, что позволит более детально понять космическую погоду и динамические взаимодействия между Землей и гелиосферой. Китай стремится оказаться на переднем крае космической науки к 2050 году, внося вклад в мировые знания как о нашей планете, так и о космосе.