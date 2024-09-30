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iPhone16 лучше iPhone 11/12/13 по качеству экрана, размеру аккумулятора и наличию Apple Intelligence
Даже в базовой версии iPhone 16 превосходит предыдущие модели.

На второй неделе этого месяца Apple анонсировала на своем мероприятии новую серию iPhone 16 с ее новейшими функциями. Устройства, несущие с собой множество инноваций, имеют достаточно причин для перехода со старых на новые. 

Самая яркая особенность серии iPhone 16, представленной Apple, по сравнению с iPhone 11 и даже 15, заключается в том, что он оснащен функциями Apple Intelligence даже в стандартной модели. Функции искусственного интеллекта, представленные на мероприятии WWDC в июне, будут готовы к использованию с iOS 18.1, и для этих функций необходимо использовать как минимум серию iPhone 15 Pro.

Еще одна из основных причин — переход на OLED-экран. Apple начала использовать OLED-экраны во всех моделях, начиная с 2020 года, но если вы используете iPhone 11, у вас все еще ЖК-экран. Усовершенствованный экран iPhone 16 обеспечивает большую яркость, чем iPhone 11, и оснащен функцией Super Retina XDR. И конечно же разрешение экрана: 1179 x 2556 пикселей у iPhone 16 против 828 x 1792 пикселей у iPhone 11.

Со времен iPhone 11 произошло много улучшений в области аккумулятора. В серии iPhone 15 вместо Lightning использовался USB-C. iPhone 16 обеспечивает на 5 часов больше времени воспроизведения видео, чем модель iPhone 11, что означает примерно на 30% больше времени автономной работы. Кроме того, iPhone 16 поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт, а iPhone 11 поддерживает только проводную зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт.

Dynamic Island, предлагаемый в комплекте с iPhone 14 Pro, также является одной из основных причин сменить устройство. Кроме того, по сравнению с iPhone 11, в новые устройства добавлены две новые кнопки: Action Button и Camera Control. Конечно, помимо всего этого, есть и серьезные улучшения в камере, сенсоре, Wi-Fi и соединениях.

Основная камра у нового смартфона отличается ну уж очень сильно, это целых 48 мегапикселей и максимальное разрешение фото 8000 x 6000, против 12 мегапикселей  и 4032 x 3024 у iPhone 11.

Новый смартфон поддерживает Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), а не Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) как было раньше. Версия Bluetooth обновилась до 5.3 по сравнению с версией 5.0 в iPhone 11.

На первый взгляд емкость батареи выросла не очень сильно, с 3110 мАч до 3561 мАч, но на практике это увеличение автономной работы примерно на 30%. Сюда стоит еще добавить, что время зарядки в новом смартфоне уменьшилось с полутора часов до одного часа, что тоже является сущесственным поводом для перехода на новую модель от Apple.

Итак, основные причин чтобы перейти на iPhone 16 это экран, аккумулятор и искусственный интеллект, и этого уже достаточно, не говоря о других нововведениях.

#iphone 16 #iphone 12 #iphone 11 #iphone 13 #сравнение iphone
1
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Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
Производительность WiFi 7 в iPhone 16 низкая, поскольку он не использует всю ширину канала 320 МГц
Хитрость от Apple — компания могла приписывать iPhone 16 несуществующие новшества
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