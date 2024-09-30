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Китайские компании запускают самую быструю в мире заряжаемую батарею для электромобилей

Гонка за доминирование на рынке электромобилей усиливается, и скорость зарядки становится ключевым фактором. В новаторской разработке General Motors (GM) и ее китайский партнер CATL представили самую быстро заряжаемую на сегодняшний день батарею для электромобилей.

Новая батарея, основанная на литий-железо-фосфатной химии (LFP), может похвастаться замечательной сверхбыстрой зарядкой 6C. Рейтинг «C» относится к скорости зарядки батареи, а рейтинг 6C означает, что батарея может быть полностью заряжена за долю времени по сравнению с обычными батареями. По данным CnEV Post, это нововведение позволяет заряжать батарею всего за 10 минут — «одну шестую часа». Благодаря такой быстрой зарядке новая батарея может обеспечить более 124 миль (200 километров) запаса хода всего после пятиминутной зарядки, решая одну из главных проблем: беспокойство о запасе хода.

Аккумулятор 6C будет интегрирован в платформу Ultium компании GM, основу для электромобилей следующего поколения компании. Платформа Ultium, представленная в 2020 году, лежит в основе архитектуры электромобилей GM и была разработана для поддержки систем высоковольтных аккумуляторов, включая будущую архитектуру квази-900 В. Это означает, что аккумулятор 6C не только обеспечит беспрецедентную скорость зарядки, но и легко впишется в будущие конструкции электромобилей GM. 

Разработка аккумулятора 6C включает несколько передовых технологий, направленных на оптимизацию скорости и эффективности зарядки. Одной из примечательных особенностей является его усовершенствованный состав электролита, который улучшает ионную проводимость, снижает вязкость электролита и способствует лучшей десольватации литий-ионов в ячейках аккумулятора. Эти улучшения делают химические реакции внутри аккумулятора более эффективными, позволяя ему заряжаться быстрее без ущерба для надежности.

Скорость батареи 6C превосходит скорость ведущих современных батарей электромобилей, включая батарею 5.5C, используемую китайскими автопроизводителями. Например, Li Mega MPV от Li Auto оснащен батареей 5C, способной обеспечить запас хода в 310 миль после 12-минутной зарядки. Китайская компания Zeekr также недавно представила седан Zeekr 007 2025 года, заявив, что это самый быстро заряжающийся серийный автомобиль с аккумулятором Golden Battery второго поколения, который заряжается с 10 до 80 процентов всего за 10,5 минут. 

Гонка за разработку самых быстро заряжающихся аккумуляторов идет ожесточенно, и автопроизводители и производители аккумуляторов со всего мира борются за первенство. Аккумулятор 6C от GM и CATL поднимает планку, позиционируя GM как лидера в отрасли электромобилей.

Однако другие разработки, такие как прорывы в области твердотельных аккумуляторов, также расширяют горизонты в технологии быстрой зарядки. Исследователи из Китайского университета науки и технологий недавно создали инновационный метод твердотельного электрокатализа в литий-ионных аккумуляторах, позволяющий им заряжаться на 80 процентов энергии всего за 9 минут.

 

#электромобили #general motors #акб #аккумулятор для электромобиля
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