Хотя руководящие должности могут быть связаны с определенным сроком полномочий или быть (теоретически) пожизненными, события не всегда развивались именно так. Перевороты, преждевременная смерть, скандал — все это может привести к быстрому и внезапному окончанию срока полномочий.

1. Король Франции Людовик XIX правил менее 30 минут

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Женившись на старшей дочери Марии Антуанетты и короля Людовика XVI, Марии Терезии, Луи Антуан недолго правил Францией в 1830 году. Луи Антуан провел свою раннюю жизнь за пределами Франции, вернувшись, чтобы сражаться за роялистов против Наполеона в 1810-х годах. Луи Антуан, герцог Ангулемский, будучи старшим сыном Карла X Французского, получил титул Людовика XIX после того, как его отец отказался от трона. Однако, спустя всего 20 минут после этого события, он также отказался от своего нового статуса.

2. Михаил II был императором России около 18 часов

Великий князь Михаил Александрович был назначен главой российского правительства своим братом, царем Николаем II. Когда Николай II отрекся от престола 15 марта 1917 года, он отстранил своего сына от престолонаследия и назначил Михаила своим преемником.

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Первоначально Михаил не принимал и не отклонял эту должность. После встречи с представителями нового Временного правительства на следующий день после отречения Николая II Михаил выступил с заявлением. Он призвал «всех граждан Российской империи подчиниться» правительству, согласившись служить в качестве номинального главы до тех пор, пока выборный орган «не проявит волю народа, приняв решение о новой форме правления».

Между отречением Николая II и подписанием манифеста Михаила прошло примерно 16–20 часов.

3. В Венесуэле Педро Кармона был назначен на должность и отстранен от нее в течение нескольких часов

Когда в 2002 году была предпринята попытка отстранения Уго Чавеса от власти, заговорщики решили, что бизнесмен Педро Кармона заменит венесуэльского революционера на посту главы государства. Кармона находился у власти менее одного дня, за это время он отменил конституцию 1999 года и распустил несколько государственных учреждений.

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Чавес вернул себе власть в Венесуэле в течение нескольких дней после переворота. Кармона позже сказал, что он не был частью какого-либо плана по свержению Чавеса, а был «призван заполнить образовавшийся вакуум власти и сформировать переходное правительство», поскольку, как ему сказали, Чавес ушел в отставку.

4. Педро Ласкуран правил Мексикой менее часа

Считающееся самым коротким президентством в истории, пребывание Педро Ласкурайна у власти в Мексике было частью правительственного переворота, произошедшего в 1910-х годах. Ласкурайн, который до этого был мэром Мехико в 1910 году, был министром иностранных дел при новоизбранном президенте Франсиско Мадеро в 1912 и 1913 годах. После того, как Мадеро был смещен военным переворотом в феврале 1913 года, Ласкурайн стал президентом.

Это было сделано просто для того, чтобы легитимировать переворот, который возглавил генерал Викториано Уэрта, и послужить переходом к тому, чтобы Уэрта занял пост президента. Историки подсчитали, что Ласкуран был президентом примерно 45 минут.

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5. Сиака Стивенс был главой государства Сьерра-Леоне с самым коротким и самым долгим сроком пребывания на посту

Среди суматохи политических перемен в Сьерра-Леоне в 1960-х и 1970-х годах Сиака Стивенс стал премьер-министром 21 марта 1967 года — на несколько минут. Военный переворот, возглавляемый одним из его соперников, сверг его в тот же день.

Стивенс вернулся в Сьерра-Леоне, чтобы занять пост премьер-министра в 1968 году, и стал первым избранным президентом новой республики в 1971 году. Стивенс занимал пост президента до 1985 года.

6. Йозеф Геббельс был канцлером Германии одну ночь

Когда Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, Йозеф Геббельс занял пост канцлера Германии. Однако, будучи бывшим министром пропаганды и единственным выжившим высокопоставленным офицером нацистской партии, канцлерство Геббельса было недолгим. На следующий день после того, как он сменил Гитлера, Геббельс и его жена Магда отравили своих шестерых детей, как сообщается, дав им морфин и цианид, а затем покончили с собой.

7. Карлос Лус провел три дня в качестве президента Бразилии

Карлос Лус был самым недолго правившим президентом в истории Бразилии. Несколько его предшественников формально носили этот титул, но так и не добрались до должности. Родригес Алвес был избранным президентом Бразилии в 1918 году, но умер во время глобальной пандемии гриппа до вступления в должность, а Жулио Престес был избран в 1930 году, но был свергнут, так и не заняв пост президента.

В 1954 году президент Бразилии Жетулиу Варгас согласился взять отпуск, а затем покончил с собой. Вице-президент Жуан Кафа занял пост президента и прослужил остаток срока Варгаса. В 1955 году Кафа заявил, что он слишком болен, чтобы продолжать, и в это время Карлос Лус, тогдашний глава Палаты депутатов, занял пост президента. Он был президентом в течение трех дней в ноябре — пока его не сверг один из его генералов.

8. Кристофер Окоро Коул был президентом Сьерра-Леоне в течение двух дней

Политик Кристофер Окоро Коул был представителем Сьерра-Леоне в Организации Объединенных Наций и послом в Соединенных Штатах в 1960-х годах. В 1970 году он стал главным судьей высшего суда Сьерра-Леоне, а в 1971 году был назначен генерал-губернатором страны.

После многочисленных военных мятежей в начале 1971 года Сьерра-Леоне стала республикой в апреле. Коул был ненадолго приведен к присяге в качестве президента 19 апреля, а 21-го числа был заменен Сиакой Стивенсом, который был избран на эту должность.

9. Уильям Генри Гаррисон умер через 32 дня после того, как стал президентом Соединенных Штатов

Уильям Генри Гаррисон выделяется как 9-й президент Соединенных Штатов. Он также является президентом, который занимал свой пост наименьшее количество времени, и первым президентом, который умер, находясь на своем посту.

Харрисон принял присягу 4 марта 1841 года. Считается, что его отказ надеть пальто или шляпу в тот самый день мог способствовать пневмонии, которая привела к его гибели 4 апреля. Некоторые ученые, однако, приписывают его безвременную смерть брюшному тифу.

10. Айви Матсепе-Касабурри дважды была президентом ЮАР, но продержалась на этом посту всего четыре дня

Айви Матсепе-Касабурри вошла в историю как первая женщина-президент Южно-Африканской Республики в 2005 году, и вернулась на этот пост три года спустя. В 2005 году она была назначена исполняющей обязанности президента на три дня, а в 2008 году она руководила Южной Африкой около 14 часов.

Последнее произошло после отставки президента Табо Мбеки в сентябре 2008 года. Будучи членом кабинета министров, Матсепе-Касабурри занимала эту должность до тех пор, пока вскоре после этого не был приведен к присяге Кгалема Мотланте.

11. Премьер-министр Италии Томмазо Титтони занимал свой пост 16 дней

Будучи премьер-министром Королевства Италии с 12 по 28 марта 1905 года, Томмазо Титтони сохранил эту должность только после отставки Джованни Джолитти. Отставка Джолитти произошла во время его второго срока на посту лидера, и в 1906 году он снова стал премьер-министром.

Титтони был министром иностранных дел при Джолитти, и эту должность он снова занял, когда Алессандро Фортис занял ее в середине 1905 года. Он оставался на этой должности и в последующие сроки полномочий Джолитти.