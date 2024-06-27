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В Японии построят конвейер Monster для автоматической системы доставки грузов длиной 500 км
Правительство Японии планирует соединить крупные города автоматизированными логистическими связями с нулевым уровнем выбросов. Конвейер заменит 25 000 грузовиков

По данным The Japan News, с февраля проект обсуждается экспертной группой министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В пятницу был опубликован проект промежуточного отчета, в котором раскрываются планы завершить первоначальное сообщение между Токио и Осакой к 2034 году.

Хорошо известные проблемы демографического коллапса в Японии предсказывают серьезную нехватку рабочей силы в ближайшие годы, и одной конкретной проблемой, которую этот проект стремится решить, является продолжающийся рост онлайн-покупок с прогнозируемым сокращением числа водителей-курьеров, которые могут перемещать товары. Страна ожидает, что около 30% посылок просто не дойдут из пункта А в пункт Б к 2030 году, потому что некому будет их перемещать.

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Отсюда и такая дикая логистическая связь, первая версия которой, по словам команды, позволит перемещать между Токио и Осакой столько же мелких грузов, сколько 25 000 грузовиков.

Пока еще неясно, как именно он это будет делать, но отдельные поддоны будут перевозить до тонны мелких грузов и перемещаться без вмешательства человека с одного конца на другой.

Одна из возможностей — использовать массивные конвейерные ленты, чтобы покрыть расстояние в 500 км (310 миль) между двумя городами, проходя вдоль шоссе или, возможно, через туннели под дорогой. Альтернативно, инфраструктура могла бы просто обеспечить ровные полосы движения или туннели, а поддоны можно было бы перемещать с помощью автоматизированных электрических тележек.

Заметьте, туннель длиной 500 км обойдется безумно дорого, где-то в 23 миллиарда долларов США, без учета каких-либо конвейерных лент или автономных тележек. И нужно задаться вопросом, смогут ли автономные электрические грузовики выполнить эту работу без каких-либо требования к инфраструктуре – целевая дата начала проекта – 2034 год, и, учитывая нынешнее состояние беспилотных технологий, вполне вероятно, что к тому времени на дорогах появятся огромные количества беспилотных транспортных средств. 

Тем не менее, министерство обратилось к частным компаниям с призывом профинансировать проект, и, судя по всему, это вполне серьезно. «Проект не только решит логистический кризис, но и поможет сократить выбросы парниковых газов», – сказал министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Тецуо Сайто. «Мы хотели бы как можно скорее приступить к обсуждению этого вопроса».

 

#япония #концепт #грузоперевозки
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