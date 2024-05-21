Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Trump Media & Technology сообщила об убытке в 327 миллионов долларов
Материнская компания Truth Social сообщила об убытке в размере $327,6 млн, который, по ее словам, включает $311 млн неденежных расходов, связанных с ее слиянием с компанией Digital World Acquisition Corp.

Trump Media & Technology Group, владелец социальной сети бывшего президента Дональда Трампа Truth Social, потеряла более 300 миллионов долларов в прошлом квартале, согласно ее первому отчету о прибылях и убытках в качестве публичной компании.

За трехмесячный период до 31 марта, компания объявила об убытке в размере 327,6 миллиона долларов, в который, по ее словам, входят 311 миллионов долларов неденежных расходов, связанных с ее слиянием с компанией Digital World Acquisition Corp., которая, по сути, представляла собой "кучу наличных в поисках цели для слияния". Это пример так называемой компании по приобретению специального назначения, или SPAC, которая может предоставить молодым компаниям более быстрый и простой путь к публичной торговле их акциями. Годом ранее Trump Media сообщила об убытке в размере 210 300 долларов.

реклама

Trump Media сообщила, что в первом квартале получила доход в размере $770 500, в основном за счет «зарождающейся рекламной инициативы». Это меньше, чем $1,1 млн годом ранее.

«На этом раннем этапе развития компания TMTG по-прежнему сосредоточена на долгосрочной разработке продуктов, а не на квартальной выручке», — говорится в  пресс-релизе Trump Media.

Ранее в этом месяце компания уволила аудитора, которого федеральные регулирующие органы недавно обвинили в «массовом мошенничестве».  Согласно документам по ценным бумагам, медиакомпания бывшего президента уволила BF Borgers из своей независимой аудиторской фирмы 3 мая, отложив подачу квартального отчета о прибылях и убытках.

Trump Media ранее сменила как минимум двух других аудиторов — один ушел в отставку в июле 2023 года, а другой был уволен из состава совета директоров в марте.

Акции Trump Media выросли на 36 центов до $48,74 после закрытия торгов. Акции, которые торгуются под тикером «DJT», начали торговаться на Nasdaq в марте и достигли пика почти в 80 долларов в конце марта.

#дональд трамп #truth social #trump #trump media
+
Написать комментарий (0)
FT: Аудиторская компания допустила множество ошибок в документации соцсети Трампа
WP: Трамп готовит массовую депортацию мигрантов из США в случае своей победы на выборах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
8
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
6
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
5
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
1
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
5
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+
PlayStation 6, скорее всего, получит либо 16, либо 24Gb оперативной памяти
2
Медведев сделал ряд жёстких заявлений касательно Зеленского и возможных мирных переговоров по Украине
5
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
«Катюша» наладила крупносерийное производство принтеров и МФУ на российских платах
9
Скирмионы могут сделать компьютеры в 10 раз быстрее
+
Функция Google "Аудио эмодзи" теперь доступна на телефонах Pixel
+
США выведут все войска из Нигера к сентябрю
+
Обнаружена первая игровая портативная консоль с чипами Intel Lunar Lake от компании Shenzhen Weibu
+

Популярные статьи

8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
29
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
70
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
8
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
13
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
16
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
30
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
20:15
Не понимаю фетиша на них. Обычный китаец, но по цене Теслы.
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Артём Николаев
20:14
Если все так делают, кто в итоге пишет оригиналы?
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Константин Курилович
20:13
Умиляют западные обзорщики с их местными ценами. У нас в Беларуси адекватная 4060Ti 8Гб стоит под 600$, а 4060 на 100$ меньше. У них, на Западе, разница такая же, но за 100$ прирост 17% они считают не...
GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
Mallory
20:10
Поправочка, он думает что он рукастый. А на самом деле наоборот.
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
E. S.
19:47
Кто-то усиленно пытается трамбовать иксбокс с завидным постоянством... Видно, нечистоплотная сонька играет в конкуренцию заносом мелких сумм денег тем , кто легко покупается...
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
Жора Петросян
19:47
братан, на марс будут трамваи ходить, ты что не знал, еще наши деды это знали, берешь билет в киоске и все - поехал, -- какие астронавты_))
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
nirotub
19:38
А где купить этот мистический APNX C1-VGA-KIT? На сайте производителя о нём нет информации. Только здесь о нём рассказывается
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
Asker 013
19:37
" ...проблема лишь в том, что все чипы не выпускаются на территории России."
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
Eisbrecher
19:32
А чем вам плох для домашней файлопомойки с восполнимым контентом софтовый рейд, если резко нарисовалась пара винтов чрезмерной емкости? Плюс, думаю, ребята, умеющие в аппаратные рейды, не собирают их ...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Артём Николаев
19:31
Тем не менее, хрюшу технически можно запустить на i386, вопрос только в объёме оперативки и тупых проверках уровня if, как в своё время одна игрушка не запускалась т.к. в версии ОС требовала найти стр...
Энтузиаст сумел запустить Windows XP на процессоре Intel i486
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем