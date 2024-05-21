Материнская компания Truth Social сообщила об убытке в размере $327,6 млн, который, по ее словам, включает $311 млн неденежных расходов, связанных с ее слиянием с компанией Digital World Acquisition Corp.

Trump Media & Technology Group, владелец социальной сети бывшего президента Дональда Трампа Truth Social, потеряла более 300 миллионов долларов в прошлом квартале, согласно ее первому отчету о прибылях и убытках в качестве публичной компании.

За трехмесячный период до 31 марта, компания объявила об убытке в размере 327,6 миллиона долларов, в который, по ее словам, входят 311 миллионов долларов неденежных расходов, связанных с ее слиянием с компанией Digital World Acquisition Corp., которая, по сути, представляла собой "кучу наличных в поисках цели для слияния". Это пример так называемой компании по приобретению специального назначения, или SPAC, которая может предоставить молодым компаниям более быстрый и простой путь к публичной торговле их акциями. Годом ранее Trump Media сообщила об убытке в размере 210 300 долларов.

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Trump Media сообщила, что в первом квартале получила доход в размере $770 500, в основном за счет «зарождающейся рекламной инициативы». Это меньше, чем $1,1 млн годом ранее.

«На этом раннем этапе развития компания TMTG по-прежнему сосредоточена на долгосрочной разработке продуктов, а не на квартальной выручке», — говорится в пресс-релизе Trump Media.

Ранее в этом месяце компания уволила аудитора, которого федеральные регулирующие органы недавно обвинили в «массовом мошенничестве». Согласно документам по ценным бумагам, медиакомпания бывшего президента уволила BF Borgers из своей независимой аудиторской фирмы 3 мая, отложив подачу квартального отчета о прибылях и убытках.

Trump Media ранее сменила как минимум двух других аудиторов — один ушел в отставку в июле 2023 года, а другой был уволен из состава совета директоров в марте.

Акции Trump Media выросли на 36 центов до $48,74 после закрытия торгов. Акции, которые торгуются под тикером «DJT», начали торговаться на Nasdaq в марте и достигли пика почти в 80 долларов в конце марта.