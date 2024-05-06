Samsung крупнейший производитель OLED-экранов.

Общеизвестно, что Samsung Display производит OLED-экраны для различных продуктов Apple, включая Apple Watch и iPhone; в конце концов, это крупнейший в мире производитель OLED. Похоже, что теперь компания создала специальную команду для наблюдения за разработкой OLED-панелей для продуктов Apple.

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В некоторых сообщениях из Китая ( источник OLED-Info ) утверждается, что Samsung Display создала новую группу исследований и разработок для создания OLED-панелей для Apple. Сообщается, что эта команда называется «Команда А» и является частью Исследовательского института Кихын в Южной Корее. Это может быть связано с отставанием Samsung Display от LG и некоторых других производителей OLED-панелей из Китая. Недавно сообщалось, что LG Display стала основным поставщиком OLED-панелей для предстоящей линейки iPad Pro от Apple, поскольку Samsung Display испытывала трудности с производством тандемной конструкции. Возможно, это даже заставило Apple отложить выпуск iPad Pro.

Таким образом, Samsung Display, возможно, пытается собраться с силами и разработать технологии, которые помогут ей снова стать бесспорным чемпионом в сегменте OLED-панелей. Недавно китайские производители OLED BOE и CSOT выпустили несколько конкурентоспособных OLED-панелей для смартфонов, а китайские производители смартфонов покупают больше панелей у китайских производителей. Apple тоже начала закупать OLED-панели для iPhone у BOE.

Поскольку Apple, как ожидается, в будущем заменит ЖК-экраны во всех своих линейках продуктов на OLED-панели, Samsung, возможно, попытается улучшить качество и производительность своих OLED-панелей, чтобы получить как можно больше заказов от Apple. Будет интересно посмотреть, какие технологии Samsung Display разработает в будущем и какое влияние окажет новая команда на линейку OLED-панелей.