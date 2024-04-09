Microsoft ищет талантливых разработчиков для своего нового центра.

Microsoft медленно формирует армию специалистов по искусственному интеллекту, возглавляемую бывшим соучредителем Google DeepMind и другими ветеранами, ожидающими, что к ним присоединятся самые яркие умы.

Спустя несколько месяцев после создания новой организации Microsoft по искусственному интеллекту, которая поможет продвигать потребительские продукты и исследования в области искусственного интеллекта, включая Copilot, технологический гигант объявил, что открывает новый центр искусственного интеллекта в Лондоне, Великобритания.

реклама

По заявлению компании, новый центр искусственного интеллекта будет стимулировать работу по «развитию современных языковых моделей, а также по созданию инструментов мирового класса для базовых моделей в тесном сотрудничестве с нашими командами искусственного интеллекта других странах».

Новый центр искусственного интеллекта возглавит Джордан Хоффманн. Прежде чем присоединиться к Microsoft AI, Хоффманн зарекомендовал себя как пионер искусственного интеллекта в компаниях Inflection и DeepMind, базирующихся в Лондоне. К Хоффманну присоединится группа членов команды Microsoft по искусственному интеллекту, базирующаяся в лондонском офисе компании в Паддингтоне.

«В Великобритании имеется огромный резерв талантов и опыта в области ИИ, и Microsoft AI планирует сделать значительные долгосрочные инвестиции в регион, поскольку мы начинаем нанимать лучших ученых и инженеров в области ИИ в этот новый центр ИИ», — заявили в компании в сообщении в блоге. В своем посте технологический гигант также подчеркнул недавно объявленные инвестиции в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов в повышение квалификации британской рабочей силы для эпохи искусственного интеллекта и создание инфраструктуры для поддержки экономики искусственного интеллекта, включая свое обязательство поставить в страну 20 000 самых передовых графических процессоров к 2026 году.