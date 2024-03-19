Nvidia называет эту новую платформу «универсальной базовой моделью для роботов-гуманоидов».

По сообщению IT House 19 марта генеральный директор NVIDIA Джен-Сюнь Хуанг заявил: «Создание базовой модели универсального робота-гуманоида — сегодня одна из самых интересных проблем в области искусственного интеллекта. Эта область робототехники, которая, с одной стороны, привлекла большое количество венчурного капитала, с другой стороны, также вызывает огромные сомнения».

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Естественно, NVIDIA не упустит этот кусок пирога. Будучи гигантом в области искусственного интеллекта, NVIDIA продвигает инновации в области робототехники посредством таких проектов, как Isaac и Jetson. На состоявшейся сегодня ежегодной конференции разработчиков GTC компания Nvidia объявила об официальном выходе на рынок роботов в рамках проекта Project GR00T (Generalist Robot 00 Technology).

Nvidia называет эту новую платформу «универсальной базовой моделью для роботов-гуманоидов». По сути, компания создает платформу искусственного интеллекта для недавно появившихся производителей гуманоидных роботов, включая 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Yushu Technology и XPENG Robotics и других. Это охватывает почти всех ныне известных производителей роботов-гуманоидов, за некоторыми исключениями, такими как Tesla.

По данным IT House, GR00T также будет поддерживать новое аппаратное обеспечение NVIDIA Jetson Thor — компьютер, разработанный специально для роботов-гуманоидов, который может запускать рабочие процессы моделирования, генеративные модели искусственного интеллекта и т. д. NVIDIA заявила, что эта система на кристалле содержит графический процессор следующего поколения на базе архитектуры NVIDIA Blackwell, а его преобразовательный механизм может обеспечить производительность 800 TOPS 8-битного искусственного интеллекта с плавающей запятой для запуска мультимодальных моделей генеративного искусственного интеллекта, таких как GR00T. Встроенный процессор функциональной безопасности, высокопроизводительный кластер ЦП и пропускная способность Ethernet 100 ГБ значительно упрощают работу по проектированию и интеграции. Хотя до создания универсальных человекоподобных роботов еще далеко, предоставление более легкого доступа сторонним разработчикам значительно сократит этот разрыв.

Помимо GR00T, NVIDIA также представила на конференции GTC еще два проекта роботов: Isaac Manipulator и Isaac Perceptor.

Isaac Manipulator предоставляет современные гибкие модульные возможности искусственного интеллекта для роботизированных рук и включает в себя ряд базовых моделей и библиотек с графическим ускорением. Это может ускорить планирование пути в 80 раз, а восприятие нулевого обучения может повысить эффективность и пропускную способность, позволяя разработчикам автоматизировать больше новых роботизированных задач. В настоящее время к программе Isaac Manipulator присоединились такие известные компании, как Franka Robotics, PickNik Robotics, READY Robotics, Solomon, Universal Robots и Yaskawa.

Другой проект под названием Isaac Perceptor нацелен на автономных мобильных роботов (AMR). Perceptor продолжает преимущества NVIDIA в области обработки зрения роботов и предназначен для «многокамерного объемного просмотра». Такие компании, как ArcBest, BYD и KION Group, подписались на использование Perceptor.