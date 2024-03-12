ИИ по сравнению с ядерным оружием потенциально опаснее и может привести к вымиранию человечества.

Согласно докладу, подготовленному по заказу правительства, у правительства США есть «явная и срочная необходимость» действовать, поскольку быстрое развитие искусственного интеллекта потенциально может привести к исчезновению человечества из-за вооружения и потери контроля.

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В отчете, полученном журналом TIME и озаглавленном «План действий по повышению безопасности и защищенности передового искусственного интеллекта», говорится, что «рост передового искусственного интеллекта потенциально может дестабилизировать глобальную безопасность, напоминая появление ядерного оружия».

«Учитывая растущий риск для национальной безопасности, создаваемый быстрым расширением возможностей ИИ в результате вооружения и потери контроля – и особенно тот факт, что продолжающееся распространение этих возможностей усиливает оба риска – существует очевидная и настоятельная необходимость в том, чтобы правительство США вмешалось», — говорится в докладе, опубликованном Gladstone AI Inc.

В отчете предлагался план действий, который разрабатывался в течение 13 месяцев, в течение которых исследователи беседовали с более чем двумястами людьми, в том числе представителями правительств США и Канады, крупных поставщиков облачных услуг, организаций по безопасности ИИ, а также экспертов по безопасности и вычислительной технике.

План начинается с установления временных передовых мер защиты ИИ, прежде чем они будут закреплены в законе. Тогда гарантии будут интернационализированы.

Некоторые меры могут включать в себя создание нового агентства по искусственному интеллекту, которое будет ограничивать уровень вычислительной мощности, на котором установлен искусственный интеллект, требуя от компаний, занимающихся искусственным интеллектом, получить разрешение правительства на развертывание новых моделей, превышающих определенный порог, и рассмотреть возможность объявления вне закона публикации о том, как работают мощные модели искусственного интеллекта.

В докладе также рекомендуется правительству ужесточить контроль над производством и экспортом чипов искусственного интеллекта.