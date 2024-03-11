Изображения, созданные искусственным интеллектом, в последнее время захватили мир своим ультрареализмом. Хотя создание изображений с помощью ИИ может оказаться полезной функцией для некоторых людей, другие пытаются использовать этот инструмент, создавая дипфейки и поддельные изображения. Раньше людей обманывали, заставляя думать, что бывший президент США Дональд Трамп был арестован или что у Папы Римского появился новый вкус в моде, используя изображения ИИ.

Однако есть некоторые контрмеры, которые люди могут использовать, когда дело доходит до отделения этих изображений от реальных. Сегодня давайте рассмотрим пять таких мер.

– Проверьте название изображения, описание и теги

Вероятно, это самый простой способ отличить изображения AI от реальных. Из-за такой паранойи вокруг визуальных эффектов, созданных искусственным интеллектом, компании, создающие такие материалы, вынуждены быть прозрачными в отношении происхождения своей продукции. Большая часть этого связана с метаданными изображения. Это означает, что стоковые агентства, которые допускают изображения ИИ в свои библиотеки, будут помечать свои файлы как созданные ИИ. Это может быть упомянуто в названии изображения, описании или тегах. Вы можете легко обнаружить изображение ИИ, если будете следить за этими конкретными вещами.

– Проверить на наличие физических искажений

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Хотя ИИ прошёл долгий путь за последние несколько лет, он всё ещё не идеален. Вы также можете указать на них, обнаружив на изображении визуальные физические ошибки. Эти аномалии обычно вызваны неправильным функционированием алгоритмов машинного обучения, что в дальнейшем влияет на создание изображения. Эти недостатки могут включать неровные глаза, искусственные зубы, неправильную форму пальцев и многое другое.

– Ищите искаженный текст

Алгоритмы, запрограммированные для создания изображений с использованием ИИ, также предназначены для создания новых комбинаций существующего контента. Однако в письменном языке новая комбинация букв, скорее всего, превратит осмысленное предложение в тарабарщину. Это приводит к тому, что изображения ИИ создают витрины магазинов, плакаты в спальнях и уличные вывески с текстом, похожим на инопланетный язык. Следовательно, проверка скрытого текста на фоне изображения может помочь вам обнаружить эти изображения.

- Странное освещение и тени

Похожая теория применима к странным теням и странному освещению на изображении ИИ. ИИ часто пытается поэкспериментировать с освещением и тенями при создании изображения, которое может сделать сцену неестественной. Эти недостатки не так очевидны, как другие, но их можно заметить, если присмотреться.

– Используйте программное обеспечение для обнаружения ИИ

Это одно из немногих автоматизированных решений для обнаружения изображений, созданных искусственным интеллектом. Такие приложения, как Microsoft Video Authenticator и детектор GAN Mayachitra, — это лишь немногие программы, которые могут обнаруживать визуальные эффекты, созданные искусственным интеллектом. Не все из этих программ идеальны для реального использования, но можно с уверенностью сказать, что в будущем их производительность будет только улучшаться.