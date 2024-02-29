Новые изыскания позволили поднять КПД солнечных панелей с 22% до 30% и выше.

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции достигли революционной вехи в технологии солнечной энергии, установив новый мировой рекорд эффективности преобразования энергии с помощью солнечных элементов CIGS.

Возобновляемая энергия, особенно солнечная, привлекает все большее внимание во всем мире как важнейшее решение для сокращения выбросов углекислого газа. Несмотря на значительный прогресс в снижении затрат на производство и установку, солнечная энергия обеспечивает лишь 6% мирового спроса на электроэнергию.

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Солнечные элементы из кристаллического кремния, наиболее часто используемый тип, имеют ограничения по эффективности преобразования энергии: КПД составляет всего около 22%. Это означает, что значительная часть солнечной энергии остается неиспользованной, что подчеркивает необходимость технологических усовершенствований.

Тандемные солнечные элементы были предложены в качестве многообещающего решения для повышения эффективности, при этом потенциальный коэффициент конверсии превышает 30%. Однако проблемы с производственными затратами препятствовали широкому внедрению тандемных элементов на основе перовскита.

Солнечные элементы CIGS, в которых используются слои меди, индия, галлия и селенида, предлагают экономичную альтернативу с возможностью масштабирования. Недавнее достижение Упсальского университета, превзошедшее предыдущий рекорд, установленный компанией Solar Frontier в Японии, демонстрирует значительный прогресс в повышении эффективности солнечных батарей.

Углубленный анализ, проведенный исследовательской группой, включал в себя передовые методы, такие как нано-РФА и трансмиссионную электронную микроскопию (ПЭМ) высокого разрешения, чтобы понять состав и структуру слоев солнечных элементов. Исследования фотолюминесценции позволили получить представление о потоке электронов внутри клетки, что способствовало дальнейшему повышению производительности.

Универсальность технологии CIGS распространяется и на ее потенциальное применение в тандемных солнечных элементах, предлагая многообещающие возможности для повышения общей эффективности. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Nature Energy, что подчеркивает значимость этого прорыва в исследованиях возобновляемых источников энергии.

Достижение Уппсальского университета представляет собой важную веху в развитии технологии солнечных батарей, имеющее значение для решения глобальных энергетических проблем и ускорения перехода к устойчивому энергетическому будущему.