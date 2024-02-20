Это может показаться банальным, но если вы чувствуете себя подавленным безостановочным темпом цифровых медиа и изо всех сил пытаетесь сконцентрироваться на одной задаче или мысли, возможно, у вас «мозг с попкорном».

«Попкорновый мозг — это тенденция нашего внимания и концентрации быстро переключаться с одного предмета на другой, например, лопающиеся кукурузные зерна», — рассказал Metro UK клинический психолог доктор Дэниел Глейзер.

«Мозг с попкорном » не нов — этот термин был придуман в 2011 году исследователем Вашингтонского университета Дэвидом Леви — но эксперты в области психического здоровья делятся новыми способами борьбы с этим явлением, поскольку наша жизнь становится все более цифровой. Одно исследование показало, что 62,3% населения мира пользуется социальными сетями, при этом среднее ежедневное использование в прошлом месяце составило 2 часа 23 минуты.

Психолог Данниэль Хейг рассказала, что чрезмерная прокрутка и просмотр новых сообщений, уведомлений, мероприятий и рекламы вызывает небольшой выброс дофамина, который вознаграждает мозг и подпитывает его. «Со временем эта постоянная потребность во внимании и быстрое переключение между задачами могут привести к ощущению умственного беспокойства или к тому, что мозг «прыгает», поскольку он изо всех сил пытается сохранить концентрацию на какой-либо одной задаче в течение длительного периода времени», — объяснила Хейг.

Исследования Калифорнийского университета в Ирвине показали, что средняя продолжительность концентрации внимания на любом экране перед переключением на что-то другое снизилась с 2,5 минут в 2004 году до 75 секунд в 2012 году и до 47 секунд в наши дни. Такая постоянная цифровая стимуляция, по-видимому, влияет на работу мозга.

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Исследования показывают, что нейронные пути в мозге «перенаправляются или адаптируются, чтобы приспособиться к требованиям многозадачности и быстрой обработки информации», говорит Хейг, что может происходить за счет возможности «глубоко и вдумчиво взаимодействовать с контентом, что потенциально влияет на обучение, память и эмоциональную регуляцию с течением времени».

Она предупреждает, что «попкорновый мозг» может негативно повлиять на социальное взаимодействие, терпение, эмоциональное благополучие и продуктивность, одновременно увеличивая тревожность и вероятность выгорания.

Вот несколько советов Хейга и Глейзера по облегчению синдрома «попкорнового мозга»:

- Ограничьте использование технологий определенным временем и пройдите цифровую детоксикацию, чтобы дать мозгу отдохнуть и перезарядиться.

- Участвуйте в занятиях без экрана, таких как медитация, наслаждение природой, занятия спортом, чтение и создание произведений искусства.

- Обязательно делайте паузу, чтобы сосредоточиться на одной задаче, чтобы приучить свой мозг не выполнять все время многозадачность.

- Периодически удаляйте приложения, чтобы попытаться восстановить контроль над использованием социальных сетей.



