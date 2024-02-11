Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению

Если вы хотите по-настоящему погрузиться в апокалиптический мир, пришло время познакомиться с некоторыми из крупнейших и лучших в мире постапокалиптических сериалов.
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Итак, сегодня я собрал 10 самых лучших постапокалиптических сериалов в одну публикацию, от эпидемий зомби до вирусных вспышек, от вторжений инопланетян до полного атомного уничтожения.

реклама



1) Ходячие мертвецы (2010 - 2022)

Если вам нравятся сериалы и вы любите постапокалипсис, скорее всего, вы уже являетесь преданным и ярым фанатом «Ходячих мертвецов». Для непосвященных (а серьезно, где вы были с 2010 года?!), действие «Ходячих мертвецов» происходит в мире, опустошенном зомби-апокалипсисом. Шериф Рик Граймс просыпается в заброшенной больнице в самом сердце Атланты, обнаруживая на пороге только смерть и разложение. В отчаянной попытке найти свою семью он отправляется в город, кишащий трупами.

Если вы собираетесь посмотреть какое-либо постапокалиптическое телешоу из этого списка, начать стоит с «Ходячих мертвецов».

реклама



2) Бойтесь ходячих мертвецов (2015 - 2023)

«Бойтесь ходячих мертвецов» — апокалиптическая сестра крупнейшей франшизы в этом списке, которая исследует мир «Ходячих мертвецов», когда зомби-апокалипсис начинает охватывать США. Пока Рик лежит в коме в больнице Атланты, в сериале рассказывается о совершенно новом составе персонажей, которые наблюдают, как Лос-Анджелес погибает от пандемии.

Несмотря на то, что Fear the Dead менее популярен, чем оригинальная серия, она является достойным спин-оффом, который должен привлечь внимание любого стойкого фаната постапокалиптики.

3) Выжившие (2008 - 2010)

реклама



«Выжившие» — британский сериал, у которого, как и у выживших в апокалипсисе, была короткая и жестокая жизнь. Первоначально транслировавшийся в 2008 году, сериал прекратился после одного сезона. К счастью, его популярность была достаточно высока, чтобы в 2010 году был снят второй сезон, и даже сейчас фанаты требуют третьего.

«Выжившие» идут по тому же пути, что и в одноименном телешоу 1975 года, и смотрят на мир после того, как неизвестный вирус уничтожил 90% населения. Следуя за горсткой выживших, бегущих из Лондона, сериал рассказывает об их попытках объединиться и переждать худшее из последствий пандемии, но жадность и корысть вскоре превращают ситуацию в насилие.

4) 100 (2014 - 2020)

Один из последних постапокалиптических сериалов, появившихся на наших экранах, «Сотня» сочетает в себе ядерный Армагеддон, космический корабль, на котором обитают последние представители цивилизации, и 100 несовершеннолетних преступников.

реклама



Спустя почти столетие после глобальной войны, уничтожившей большую часть человечества, группу плохо себя ведущих молодых людей отправляют обратно на планету, чтобы они выполняли функции подопытных морских свинок и проверяли, пригодна ли планета для жизни. Когда они прибывают на заросшую Землю, то обнаруживают, что они не одиноки.

5) Звездный крейсер «Галактика» (2004 – 2009)

Научная фантастика и конец света — знакомые соседи, и «Звездный крейсер «Галактика»» — прекрасный пример того, почему они так хорошо работают.

Сериал вписывается в остальную часть франшизы Battlestar Galactica: в далеком будущем, в далекой солнечной системе, цивилизация раскинулась по группе из двенадцати планет. В сюжете прямо из серии «Терминатор» человечество оказывается в конфликте с кибернетической расой, созданной им самим: кульминацией которого является атака, которая уничтожает почти все человечество.

Небольшой группе выживших на борту единственного выжившего «Звездного крейсера» (да, он называется «Галактика») поручено найти легендарное убежище из далекого прошлого: место под названием Земля.

6) Иерихон (2006 - 2008)

США получают 23 ядерных удара, нацеленных на крупные населенные пункты. Из-за отсутствия электропитания и сетей связи жители канзасского городка Иерихон изо всех сил пытаются примириться со своим новым миром: учатся выживать и сражаться в новой постапокалиптической среде.

Как и «Выжившие», первый сезон «Иерихона» пострадал от невысоких рейтингов, но согласованных усилий преданных фанатов оказалось достаточно, чтобы убедить продюсеров возродить сериал во втором (и последнем) сезоне.

7) Последний человек на Земле (2015 - 2018)

Время от времени, среди всех смертей и разложения, постапокалиптический жанр бросает лучик солнца. «Последний человек на Земле» — это редчайшая вещь: комедия о конце света. 

К 2020 году смертельный вирус (определенно один из самых популярных апокалиптических образов), по-видимому, уничтожил население Северной Америки, за исключением одного человека: Фила Миллера. Фил отправляется на бесплодные поиски, чтобы связаться с другими выжившими, но, вернувшись домой, обнаруживает, что его кто-то ждет. 

Если вы хотите отдохнуть от обреченности и уныния, но пока не хотите отказываться от жанра, «Последний человек на Земле» — это потрясающее шоу, на которое стоит посмотреть. 

8) Рухнувшие небеса (2011–2015)

Прошло шесть месяцев после разрушительного инопланетного вторжения, а у человечества дела идут не так хорошо. Персонажи Falling Skies, группы гражданских лиц и солдат, составляющих 2-й полк ополчения Массачусетса, оказались в ловушке в центре Бостона. 

Учитывая, что 90% мирового населения уничтожено, а мировые электросети отключены, побег из города – непростая задача. Falling Skies следует за выжившими, которые пытаются уклониться от механических дронов и паукообразных инопланетян, захвативших планету; балансируя между своей отчаянной потребностью выжить и желанием дать отпор инопланетным захватчикам и вернуть себе свой дом. 

Сериал «Рухнувшие небеса», снятый никем иным, как Стивеном Спилбергом, представляет собой убийственную комбинацию научной фантастики и катастрофы, и совмещение конца света с полномасштабным вторжением инопланетян. 

9) Противостояние (1994)

Попадающий в категорию «старенький, но добрый», «Противостояние» представлял собой односерийную телевизионную адаптацию легендарной книги Стивена Кинга. 

Когда смертельная супербактерия (известная как Капитан Трипс) попадает на ничего не подозревающую планету, уничтожаются огромные территории цивилизации. Стенд рассказывает о горстке выживших, которые путешествуют по Америке, движимые обостряющимся конфликтом между Добром и Злом, причем Зло принимает форму повторяющегося кошмарного персонажа Кинга Рэндалла Флэгга. 

10) 12 обезьян (2015 - 2018)

Путешествие во времени и смертельная чума - нравится? В будущем времени 12Monkeys смертельный вирус уничтожил 93% населения мира. Когда загадочная организация, известная как Армия двенадцати обезьян, обрушила на Землю чуму, главному герою сериала предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти мир.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сериалы фантастика постапокалипсис подборка сериалов
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
2
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Космические силы США отправляют своего сотрудника Ника Хейга в космос
+
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
2
Российские вооруженные силы используют спутниковый интернет Starlink в зоне проведения СВО
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
В Epic Games Store можно бесплатно получить Doki Doki Literature Club Plus и Lost Castle
5
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Новая система AIM-132 ASRAAM разработана для Украины и уже находится в зоне СВО
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
+
HONOR внедряет кремний-углеродные аккумуляторы в свои смартфоны
+
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
+
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+
Майнеров обвинили в резком подорожании Bitcoin – фермеры придерживают монеты перед халвингом
2
ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 79% россиян
6

Популярные статьи

Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
57
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
19
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
+
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
2
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+
Компьютеры DEPO - сделано в России
6
Китай намерен наладить производство 5-нм чипов "любой ценой"
2

Сейчас обсуждают

V1vald1
09:28
"О нет, никакой я не хейтер зелёных, я всего-лишь подорвал сраку одному из их комьюнити желтушной статейкой, а теперь выпускаю такие же желтушные статьи по три раза в день о том, как же ужасен Фил и е...
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
SekaZzZ34
09:20
Видал как АМД могут, а все говорят что они на встройке обойти не могут выше 1650, а тут 2070)) А собственно что ты хотел за те деньги?
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
Иван Иванов
09:17
Думаю стоит делать выбор исходя из своих потребностей. Я играю только в серию Battlefield и посмотрев тесты разного железа к этой игре, под 2к собрал себе комп с rx7700xt и AMD Ryzen 7 3700X вместе с ...
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
ЧatoБoт
09:16
От дохлого осла уши получит Некроина.
В Сенате США приняли процедурное решение по выделению денег на военную помощь Украине
V1vald1
09:12
От тебя другого ответа ждать и не приходится, увы
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
DeN9I
09:09
Картинки забыли..
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
Денис Куликов
09:08
То есть, вместо китайского 5g придет американский 5g. Китайцев пока еще ни разу не ловили за прослушкой, то американцы считают их законным правом прослушивать всех. Удачи франзцузам.
Французские власти провели обыски в представительстве Huawei под Парижем
Фёдор Сумкин
08:37
Беру!
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Lux
08:30
Оптимизация процессов - и с минимальными штрафами они закроют проект по очистке на 5-10 лет раньше...
Служба Intel Foundry получила заказ на техпроцесс 18A: 64-ядерная SoC Neoverse на базе Arm
AndreY33_80
08:26
Помню только дикие тормоза, хотя модерн варфайр 1 и 2 , на движке которых и была сделана эта поделка, шли нормально
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем