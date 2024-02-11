Итак, сегодня я собрал 10 самых лучших постапокалиптических сериалов в одну публикацию, от эпидемий зомби до вирусных вспышек, от вторжений инопланетян до полного атомного уничтожения.

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1) Ходячие мертвецы (2010 - 2022)

Если вам нравятся сериалы и вы любите постапокалипсис, скорее всего, вы уже являетесь преданным и ярым фанатом «Ходячих мертвецов». Для непосвященных (а серьезно, где вы были с 2010 года?!), действие «Ходячих мертвецов» происходит в мире, опустошенном зомби-апокалипсисом. Шериф Рик Граймс просыпается в заброшенной больнице в самом сердце Атланты, обнаруживая на пороге только смерть и разложение. В отчаянной попытке найти свою семью он отправляется в город, кишащий трупами.

Если вы собираетесь посмотреть какое-либо постапокалиптическое телешоу из этого списка, начать стоит с «Ходячих мертвецов».

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2) Бойтесь ходячих мертвецов (2015 - 2023)

«Бойтесь ходячих мертвецов» — апокалиптическая сестра крупнейшей франшизы в этом списке, которая исследует мир «Ходячих мертвецов», когда зомби-апокалипсис начинает охватывать США. Пока Рик лежит в коме в больнице Атланты, в сериале рассказывается о совершенно новом составе персонажей, которые наблюдают, как Лос-Анджелес погибает от пандемии.

Несмотря на то, что Fear the Dead менее популярен, чем оригинальная серия, она является достойным спин-оффом, который должен привлечь внимание любого стойкого фаната постапокалиптики.

3) Выжившие (2008 - 2010)

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«Выжившие» — британский сериал, у которого, как и у выживших в апокалипсисе, была короткая и жестокая жизнь. Первоначально транслировавшийся в 2008 году, сериал прекратился после одного сезона. К счастью, его популярность была достаточно высока, чтобы в 2010 году был снят второй сезон, и даже сейчас фанаты требуют третьего.

«Выжившие» идут по тому же пути, что и в одноименном телешоу 1975 года, и смотрят на мир после того, как неизвестный вирус уничтожил 90% населения. Следуя за горсткой выживших, бегущих из Лондона, сериал рассказывает об их попытках объединиться и переждать худшее из последствий пандемии, но жадность и корысть вскоре превращают ситуацию в насилие.

4) 100 (2014 - 2020)

Один из последних постапокалиптических сериалов, появившихся на наших экранах, «Сотня» сочетает в себе ядерный Армагеддон, космический корабль, на котором обитают последние представители цивилизации, и 100 несовершеннолетних преступников.

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Спустя почти столетие после глобальной войны, уничтожившей большую часть человечества, группу плохо себя ведущих молодых людей отправляют обратно на планету, чтобы они выполняли функции подопытных морских свинок и проверяли, пригодна ли планета для жизни. Когда они прибывают на заросшую Землю, то обнаруживают, что они не одиноки.

5) Звездный крейсер «Галактика» (2004 – 2009)

Научная фантастика и конец света — знакомые соседи, и «Звездный крейсер «Галактика»» — прекрасный пример того, почему они так хорошо работают.

Сериал вписывается в остальную часть франшизы Battlestar Galactica: в далеком будущем, в далекой солнечной системе, цивилизация раскинулась по группе из двенадцати планет. В сюжете прямо из серии «Терминатор» человечество оказывается в конфликте с кибернетической расой, созданной им самим: кульминацией которого является атака, которая уничтожает почти все человечество.

Небольшой группе выживших на борту единственного выжившего «Звездного крейсера» (да, он называется «Галактика») поручено найти легендарное убежище из далекого прошлого: место под названием Земля.

6) Иерихон (2006 - 2008)

США получают 23 ядерных удара, нацеленных на крупные населенные пункты. Из-за отсутствия электропитания и сетей связи жители канзасского городка Иерихон изо всех сил пытаются примириться со своим новым миром: учатся выживать и сражаться в новой постапокалиптической среде.

Как и «Выжившие», первый сезон «Иерихона» пострадал от невысоких рейтингов, но согласованных усилий преданных фанатов оказалось достаточно, чтобы убедить продюсеров возродить сериал во втором (и последнем) сезоне.

7) Последний человек на Земле (2015 - 2018)

Время от времени, среди всех смертей и разложения, постапокалиптический жанр бросает лучик солнца. «Последний человек на Земле» — это редчайшая вещь: комедия о конце света.

К 2020 году смертельный вирус (определенно один из самых популярных апокалиптических образов), по-видимому, уничтожил население Северной Америки, за исключением одного человека: Фила Миллера. Фил отправляется на бесплодные поиски, чтобы связаться с другими выжившими, но, вернувшись домой, обнаруживает, что его кто-то ждет.

Если вы хотите отдохнуть от обреченности и уныния, но пока не хотите отказываться от жанра, «Последний человек на Земле» — это потрясающее шоу, на которое стоит посмотреть.

8) Рухнувшие небеса (2011–2015)

Прошло шесть месяцев после разрушительного инопланетного вторжения, а у человечества дела идут не так хорошо. Персонажи Falling Skies, группы гражданских лиц и солдат, составляющих 2-й полк ополчения Массачусетса, оказались в ловушке в центре Бостона.

Учитывая, что 90% мирового населения уничтожено, а мировые электросети отключены, побег из города – непростая задача. Falling Skies следует за выжившими, которые пытаются уклониться от механических дронов и паукообразных инопланетян, захвативших планету; балансируя между своей отчаянной потребностью выжить и желанием дать отпор инопланетным захватчикам и вернуть себе свой дом.

Сериал «Рухнувшие небеса», снятый никем иным, как Стивеном Спилбергом, представляет собой убийственную комбинацию научной фантастики и катастрофы, и совмещение конца света с полномасштабным вторжением инопланетян.

9) Противостояние (1994)

Попадающий в категорию «старенький, но добрый», «Противостояние» представлял собой односерийную телевизионную адаптацию легендарной книги Стивена Кинга.

Когда смертельная супербактерия (известная как Капитан Трипс) попадает на ничего не подозревающую планету, уничтожаются огромные территории цивилизации. Стенд рассказывает о горстке выживших, которые путешествуют по Америке, движимые обостряющимся конфликтом между Добром и Злом, причем Зло принимает форму повторяющегося кошмарного персонажа Кинга Рэндалла Флэгга.

10) 12 обезьян (2015 - 2018)

Путешествие во времени и смертельная чума - нравится? В будущем времени 12Monkeys смертельный вирус уничтожил 93% населения мира. Когда загадочная организация, известная как Армия двенадцати обезьян, обрушила на Землю чуму, главному герою сериала предстоит отправиться в прошлое, чтобы спасти мир.