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Собираем компьютер в 2024 году: AM4 или AM5
Муки выбора между перспективой и бюджетом.

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Наконец-то собрался обновить свою рабочую лошадку служившую мне верой и правдой более 10 лет. 

AMD FX(tm)-6350, 12GB ОЗУ, Nvidia 1060 3GB

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Начал с того, что решил купить новую видеокарту, выбор пал на 3060Ti. Не закидывайте шапками, выбор по бюджету, а это лучший вариант. 

Коротко как выбирал: за основу взял горячо любимую 1060 и смотрел цены на б/у видеокарты сравнивая их по производительности и цене, получилось так:

процент прироста производительности
модель
цена
0
1060
7000
21
1660
14000
45
2060
19000
115
3060
28000
180
4070
56000


За долгую дружбу на старой сборке пройден на максималках X-COM, Fallout 4 и Witcher 3, по сей день иногда запускаю WoT на ультрах. Жалко расставаться, но уже не новый лагающий на минималках CybePunk 2077 настоятельно просит апгрейда. 

Веруя в AMD задался целью разобраться что лучше на сегодняшний день AM4 или AM5.

Честно потратил 3 дня на вычитывания характеристик, оценивания перспектив и сравнения цен обеих платформ. Для начала определился что разгон это не мое, я за гарантированную стабильность, поэтому лучшие чипсеты для платформ я определил как B550 для AM4 и B650 для AM5. Процессоры выбирал исходя из среднего бюджета с возможностью апгрейда в будущем когда топы подешевеют. Для AM4 это Ryzen 5 5600X, а для AM5 - Ryzen 5 7600X. Память естественно для AM4 DDR4, а для AM5 DDR5, объем 16х2.

И вот посчитав общую стоимость:

AM4 -43500

Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk Max WiFi -18000

Процессор AMD Ryzen 5 5600X -17000

Kingston FURY Beast 2x16GB DDR4 -8500

AM5 -61000

Материнская плата Gigabyte B650 Gaming X AX (rev. 1.x) -23500

Процессор AMD Ryzen 5 7600X - 23500

Team T-Create Expert 2x16ГБ DDR5 -14000

В итоге мы получаем на AM5 прирост в 35% производительности и дороже на 17500 и с перспективой дальнейшего апгрейда на пару лет, а реально такая сборка прослужит лет 6-8 и обновить нужно будет только процессор и видеокарту.

Текст получился сумбурный, простите, но подведу итог и вывод который я сделал для себя: в 2024 году нет смысла собирать новый компьютер на AM4, лучше немного подкопить или взять кредит но собрать новый компьютер на перспективной и более быстрой платформе. Сэкономив сегодня 17500 уже через год-два вы потеряете возможность увеличить производительность на 100-200% и продлить жизнь своего ПК лет на 5-6.

Мой выбор AM5 + DDR5. Бросайте шапки все кто не согласен, продам на барахолке))



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#amd #am5 #am4 #выбор компьютера #сборка пк для игр
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