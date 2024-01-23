Муки выбора между перспективой и бюджетом.

Наконец-то собрался обновить свою рабочую лошадку служившую мне верой и правдой более 10 лет.

AMD FX(tm)-6350, 12GB ОЗУ, Nvidia 1060 3GB

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Начал с того, что решил купить новую видеокарту, выбор пал на 3060Ti. Не закидывайте шапками, выбор по бюджету, а это лучший вариант.

Коротко как выбирал: за основу взял горячо любимую 1060 и смотрел цены на б/у видеокарты сравнивая их по производительности и цене, получилось так:

процент прироста производительности

модель

цена 0

1060

7000 21

1660

14000 45

2060

19000 115

3060

28000 180

4070

56000





За долгую дружбу на старой сборке пройден на максималках X-COM, Fallout 4 и Witcher 3, по сей день иногда запускаю WoT на ультрах. Жалко расставаться, но уже не новый лагающий на минималках CybePunk 2077 настоятельно просит апгрейда.

Веруя в AMD задался целью разобраться что лучше на сегодняшний день AM4 или AM5.

Честно потратил 3 дня на вычитывания характеристик, оценивания перспектив и сравнения цен обеих платформ. Для начала определился что разгон это не мое, я за гарантированную стабильность, поэтому лучшие чипсеты для платформ я определил как B550 для AM4 и B650 для AM5. Процессоры выбирал исходя из среднего бюджета с возможностью апгрейда в будущем когда топы подешевеют. Для AM4 это Ryzen 5 5600X, а для AM5 - Ryzen 5 7600X. Память естественно для AM4 DDR4, а для AM5 DDR5, объем 16х2.

И вот посчитав общую стоимость:

AM4 -43500

Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk Max WiFi -18000

Процессор AMD Ryzen 5 5600X -17000

Kingston FURY Beast 2x16GB DDR4 -8500

AM5 -61000

Материнская плата Gigabyte B650 Gaming X AX (rev. 1.x) -23500

Процессор AMD Ryzen 5 7600X - 23500

Team T-Create Expert 2x16ГБ DDR5 -14000

В итоге мы получаем на AM5 прирост в 35% производительности и дороже на 17500 и с перспективой дальнейшего апгрейда на пару лет, а реально такая сборка прослужит лет 6-8 и обновить нужно будет только процессор и видеокарту.

Текст получился сумбурный, простите, но подведу итог и вывод который я сделал для себя: в 2024 году нет смысла собирать новый компьютер на AM4, лучше немного подкопить или взять кредит но собрать новый компьютер на перспективной и более быстрой платформе. Сэкономив сегодня 17500 уже через год-два вы потеряете возможность увеличить производительность на 100-200% и продлить жизнь своего ПК лет на 5-6.

Мой выбор AM5 + DDR5. Бросайте шапки все кто не согласен, продам на барахолке))









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