На выставке CES 2024 компания Clicks Technology представила чехол для iPhone с физической клавиатурой.

В духе ностальгии по эпохе физических клавиатур на мобильных телефонах компания Clicks Technology представляет на выставке CES 2024 свой дебютный продукт — чехол для iPhone с физической клавиатурой, разработанный при участии известных YouTube-пользователей. Клавиатура Clicks стоимостью $139 США предлагает пользователям iPhone тактильное ощущение настоящих кнопок, напоминающее предыдущие мобильные устройства.

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Клавиатура Clicks от Clicks Technology — это сочетание ретро-эстетики и современной функциональности, предназначенное для пользователей iPhone, которые ностальгируют по дням физических кнопок. Чехол-клавиатура, совместимый с последними моделями iPhone, легко интегрируется с возможностью подключения разъемов Lightning (для iPhone 14 Pro) и USB-C (для iPhone 15 Pro и Pro Max). Закрученный футляр яркого бананово-желтого или серого оттенка вызывает чувство ностальгии, напоминающее смелые дизайны прошлого.

Известный YouTube-блогер Майкл Фишер, также известный как Mr. Mobile и соучредитель Clicks Technology, в пресс-релизе подчеркивает странный отказ от физических кнопок на смартфонах. Клавиши с подсветкой обеспечивают удобство набора текста в ночное время, черпая вдохновение из энергии прошлого. Кевин Михалук, соучредитель Clicks Technology, известный на YouTube как CrackBerry Kevin, подчеркивает тщательный процесс принятия решений, лежащий в основе дизайна клавиатуры, обеспечивающий интуитивно понятную раскладку для пользователей iPhone.

Хотя добавленная физическая клавиатура удлиняет iPhone, что потенциально влияет на карманность, она дает такие преимущества, как более быстрый и точный ввод текста, а также наличие командной кнопки для сочетаний клавиш. Кроме того, пользователи получают непрерывный полноэкранный режим во время набора текста без появления цифровой клавиатуры.

Клавиатура Clicks доступна для заказа и поступит в продажу 1 февраля для моделей iPhone 14, а позднее весной для iPhone 15. Работая через партнерское приложение, которое можно загрузить из Apple App Store, клавиатура обещает со временем расширять свои функциональные возможности.

Клавиатура Clicks предназначена для сегмента пользователей, испытывающих ностальгию по тактильным ощущениям от физических клавиатур. Сотрудничество с влиятельными лицами отрасли отражает стремление уловить суть ранних мобильных устройств, предоставляя пользователям уникальный и ностальгический опыт набора текста.