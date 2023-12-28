Это также работа бывших дизайнеров BMW и Mercedes-Benz.

Электрический седан Xiaomi SU7 серого цвета. (Сяоми)

Xiaomi, китайский бренд, который когда-то был синонимом доступных смартфонов, теперь пытается произвести еще больший фурор своим первым в мире электромобилем. Представленный на мероприятии в Пекине, Xiaomi SU7 представляет собой седан, основанный на собственной архитектуре компании Modena с электродвигателями HyperEngine со скоростью до 21 000 об/мин и усилием смыкания 9100 тонн — очевидно, превосходит машины Теслы. Линейка будет представлена в двух вариантах: двухмоторный полноприводный SU7 Max и одномоторный заднеприводный SU7.

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Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Xiaomi объявит цены, но уже утверждается, что запас хода SU7 Max составляет до 800 км (согласно китайскому циклу испытаний легковых автомобилей, также известному как CLTC), а также ускорение от 0 до 100 км/ч составляет всего 2,78 с, что явно превосходит Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo. Отчасти это произошло благодаря щедрой высоковольтной платформе мощностью 101 кВтч и 800 В от производителя аккумуляторов CATL, которая обеспечивает запас хода 220 км всего за 5 минут зарядки, 390 км за 10 минут или 510 км за 15 минут. Однако базовая модель поддерживает только зарядку напряжением 400 В для своей меньшей батареи емкостью 73,6 кВтч, запас хода которой составляет до 668 км.

Для реализации этого проекта Xiaomi наняла талантливых специалистов из автомобильной промышленности. В частности, генеральный директор Лэй Цзюнь заявил, что Тяньюань Ли, ранее работавший над сериями BMW iX и концептами iVision, предложил себя команде автомобильных дизайнеров Xiaomi. К Ли также присоединился Джеймс Цю, который ранее работал над дизайном Mercedes-Benz Vision EQXX. Позже они наняли Криса Бэнгла, ветерана BMW, в качестве консультанта по дизайну.

SU7 примерно такого же размера, как BMW 5 серии: высота 1440 мм, ширина 1963 мм и длина 4997 мм. Вы получаете три варианта цвета: фирменный «голубой цвет», серый или оливково-зеленый. На своем мероприятии Лэй подчеркнул, казалось бы, щедрое пространство для ног, а также багажник — 517 литров сзади и 105 литров спереди.

На презентации Лэй выделил такие детали, как фары в виде капель воды, каждая из которых напоминала китайский иероглиф «рис» (который в «Xiaomi» означает «ми»), а также задний стоп-сигнал с ореолом, состоящий из из 360 светодиодов. Руководитель также отметил, что его команда остановилась на полускрытых дверных ручках, потому что ручками, расположенными заподлицо, очевидно, труднее пользоваться в холодную погоду.

Как ранее обещала Xiaomi, SU7 предлагает автомобильную развлекательную систему HyperOS , которая работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295 и загружается всего за 1,49 секунды. Вы можете получить доступ к своим медиафайлам, отрегулировать сиденья или даже управлять техникой Xiaomi через 16,1-дюймовый центральный экран 3K, а также дополнительные планшеты Xiaomi Pad, которые можно установить на магнитные порты (выходная мощность до 22,5 Вт) за двумя передними подголовниками. Пользовательский интерфейс на центральном экране позволяет использовать до трех разделенных окон для многозадачности, и вы даже можете транслировать на него экран своего телефона Xiaomi для бесперебойной работы. Что касается музыки и видео, их дополнят 23 внутренних динамика Dolby Atmos.

Лэй также упомянул об открытии экосистемы Xiaomi CarIOT для третьих лиц, одним из примеров является интеллектуальное автокресло, которое может напомнить вам, если его ремень безопасности не пристегнут. Исполнительный директор добавил, что даже пользователи iPhone могут воспользоваться некоторыми функциями автомобиля Xiaomi благодаря поддержке беспроводного подключения CarPlay и AirPlay, а также креплению iPad для задних пассажиров.

Как и Volkswagen , Xiaomi уже знает, что автовладельцы по-прежнему предпочитают иметь физические кнопки, поэтому они сохранили несколько для климат-контроля, а также две дополнительные кнопки — одну для включения спойлера (Лэй сказал, что это в основном для показухи), и один для регулировки высоты корпуса (чтобы при необходимости не поцарапать днище). Вы также можете получить дополнительный ряд кнопок, установленный под центральным дисплеем.

SU7 также будет обладать возможностями автономного вождения благодаря платформе Xiaomi Pilot, оснащенной двумя процессорами NVIDIA Drive Orin (базовая модель имеет только один) и набору датчиков. К ним относится верхний лидар с дальностью обзора до 200 м и точностью пикселей до 0,1 м — последнее означает лучшее обнаружение более тонких и меньших препятствий. В серии демонстрационных видеороликов Xiaomi показала, как SU7 может перемещаться по оживленной оживленной улице со смешанными препятствиями, а также самостоятельно парковать машину и даже парковаться самостоятельно на роботизированной автостоянке с ограниченным пространством. Компания Xiaomi, базирующаяся в Пекине, утверждает, что датчики SU7 могут справляться и со снежным, и с дождливым климатом.

Лэй добавил, что его компания намерена завершить испытания по автономному вождению в 100 городах Китая к концу 2024 года, хотя неясно, как скоро местные власти откроют автономное вождение по всей стране.

В дополнение к будущим обновлениям программного обеспечения, Xiaomi также анонсировала свои будущие двигатели HyperEngine V8 с рекордной скоростью вращения 27 200 об/мин. Все они помещены в более прочный корпус из кремниевой стали, чтобы держать двигатель под контролем. Затем компания продолжила хвастаться электродвигателями следующего поколения на основе углеродного волокна, которые, очевидно, будут способны развивать колоссальные 35 000 об/мин. но видимо, это будет не скоро готово.

Xiaomi еще не объявила цены на линейку SU7, хотя Лэй уже намекнул, что они будут дорогими — что, конечно, субъективно. Мы узнаем это через несколько месяцев, и, надеюсь, к тому времени мы узнаем о доступности и за пределами Китая, но мы не будем рассчитывать на запуск в США в ближайшее время, если вообще когда-либо. Между тем, вы можете приобрести смартфоны Xiaomi 14, 14 Pro и Xiaomi Watch S3 eSIM в цветах ограниченного выпуска — бирюзовом или оливково-зеленом — в тон предстоящему SU7.