Простой, быстрый и недорогой комплект для переделки автомобилей с ДВС в гибриды.

Лауреат австралийской национальной премии Dyson Award в этом году представил разрабатываемый им комплект для модернизации REVR, целью которого является превращение автомобилей с ДВС в практичные и эффективные гибриды менее чем за 3200 долларов США, а установка занимает менее одного дня.

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С самого начала это звучит как сумасшедшее предложение, но студент-дизайнер Университета RMIT Александр Бертон хорошо разбирается в наиболее механически сложной части системы: плоского, мощного двигателя мощностью 50 кВт с жидкостным охлаждением, предназначенного для размещения между колесо и тормозным диском.

Это двигатель с осевым магнитным потоком в форме блина; Статор представляет собой плоскую пластину, которая крепится болтами к неподвижным точкам на задней части ступицы колеса. Ротор представляет собой вторую плоскую пластину, передающую крутящий момент через колесные болты. Для каждой модели автомобиля потребуется переходная пластина, но она не должна быть сложной, а установка двигателя должна занимать 10 минут и не требует специальных знаний.

Ключевым компонентом является специальный электродвигатель с осевым приводом, который без каких-либо модификаций крепится непосредственно к колесу.

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Аккумуляторный блок вместе с контроллерами двигателей помещается в углубление в багажнике, куда обычно помещается запасное колесо. «Как и в случае с новыми электромобилями, такими как Tesla, — говорит Бертон, — мы видим, что запасное колесо полностью удаляется».

В этом круглом пространстве должно быть место для аккумуляторной батареи емкостью около 15 кВтч, которой, по словам Бертона, достаточно для запаса хода более 100 км на полностью электрическом ходу при городских скоростях движения с остановкой и стартом с использованием рекуперативного торможения. Так что большинству людей он подойдет для подавляющего большинства ежедневных поездок.

Комплект REVR (Rapid Electric Vehicle Retrofits) оставляет большую часть автомобиля в прежнем виде; он предназначен для работы либо параллельно с двигателем внутреннего сгорания, либо без него. Вы поворачиваете ключ зажигания до упора и нажимаете отдельный переключатель, чтобы включить электропривод, или поворачиваете ключ еще немного, если хотите также запустить двигатель внутреннего сгорания.

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Если ДВС не работает, большой аккумуляторный блок будет поддерживать заряд вашей обычной батареи на 12В для работы фар и электрики. Также в комплект будут входить дополнения для подключения кондиционера, отопления, гидроусилителья руля к электрооборудованию.

Конечно, проект еще не доработан до коммерческой версии. Нпример, Бертон еще не уверен на 100% как электродвигатели будут считывать показания педали акселератора. «Простое решение», говорит он, «это потенциометр или подобное устройство, которое считывает входной сигнал акселератора. На основе этих данных определяется как ускорение, так и рекуперативное торможение, аналогично существующим гибридным автомобилям. Мы не трогаем штатное гидравлическое торможение, чтобы оно было всегда доступено водителю».

Аккумулятор и контроллеры двигателя в нише запасного колеса, а также некоторые электрические модификации.

Никакого дисплея, показывающего уровень заряда батареи не планируется. «Базовое преобразование мы не планируем», — говорит Бертон. «Доступ к диагностике можно получить через телефон, но ключевым моментом здесь является простота». «Цель состоит в том, чтобы предложить модернизацию, не требующую глубокого вмешательства в конструкцию автомобиля», — добавляет Бертон. «Нашей целью будет около 20% всех основных моделей автомобилей, начиная с Corolla, Accord и Civic. Также мы рассматриваем популярные модели BMW. Мы видим, что установка будет осуществляется местными механическими мастерскими, которые мы обучем. REVR — это в значительной степени готовое решение с минимальными фактическими модификациями автомобиля».

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Целевая цена на полностью установленный комплект с двумя двигателями мощностью 15 кВтч составляет менее 3200 долларов США, что, если оно сработает, станет абсолютно легкой задачей для многих автовладельцев.

«Это оптимистичная будущая цена, основанная на широком внедрении и падении цен на материалы», — предупреждает Бертон, — «но мы видим, что сейчас комплект можно установить где то за 5400 долларов США».

С точки зрения легальности таких модификаций автомобиля Бертон говорит что конечно понадобятся некоторые изменения в законодательстве и еще потребуется некоторая инженерная сертификация, которую они смогут предоставить собственными силами.

Где-то около 50 кВт электроэнергии на колесо

Первым автомобилем, который будет переоборудован, станет Corolla 2001 года выпуска, принадлежащая Бертону. Сейчас он все еще работает над прототипом двигателя. «Что касается разработки, мы стремимся к тому, чтобы комплект был доступен в третьем квартале следующего года», — говорит он нам.

«У компании есть патент», продолжает он. «К нам обратилось много людей с просьбой о возможностях для инвестирования и краудфандинга, поэтому мы надеемся принять их в ближайшие месяцы. Преобразование Corolla является главным приоритетом на данный момент, но мы рассматриваем возможные варианты. Основная цель — переоборудовать один миллион автомобилей!»

Бертон не рассматривает REVR как модификацию, повышающую производительность, несмотря на то, что она явно обеспечит значительный прирост крутящего момента. «Интересно представить, как REVR может дешево сделать из обычного автомобиля нечто похожее на спортивное увеличивая крутящий момент двигателей», — говорит он нам, — «но это будет изучено позже, поскольку это имеет последствия для безопасности».

Хотя минимально инвазивный комплект мощностью 15 кВтч является первоочередной задачей, Бертон надеется расширить его до такой степени, что водители смогут полностью снять свои двигатели и перейти на полностью электрический вариант. Полное электрическое преобразование с аккумулятором большего размера, конечно, будет стоить дороже, но благодаря модульной, минималистской структуре оно должно быть на гораздо дешевле, чем стандартное преобразование электромобиля. И в этом вся суть; создание быстрого и относительно простого способа снизить выбросы углекислого газа во время вождения. Это благородная идея, но перед Бертоном явно стоят некоторые задачи, чтобы превратить ее в надежную, безопасную, функциональную и легальную систему, которая будет работать на широком спектре существующих моделей автомобилей.



