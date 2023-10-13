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Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
Это совершенно новый тип двигателя который не имеет вращающихся частей.

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Художественная концепция двигателя Gambit в действии

DARPA заключило контракт с Raytheon на разработку практической версии революционного воздушно-реактивного вращающегося детонационного двигателя под названием Gambit, который не будет иметь движущихся частей и может привести к созданию более легких ракет с большей дальностью полета и меньшими затратами.

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Газовые турбины — замечательные двигатели, которые сделали возможными современные авиаперелеты и многие системы вооружения, но они имеют ряд недостатков. Это сложные машины, тяжелые, имеющие множество движущихся частей, сборка и обслуживание которых дороги, и они требуют экзотических материалов и специальной обработки, чтобы выдерживать огромные температуры, при которых они работают.

Одной из альтернатив является вращающийся детонационный двигатель (RDE), который заменяет сложность турбины особым свойством сжигания топливно-воздушных смесей.

В RDE горючая смесь топлива и воздуха вводится в зазор между двумя соосными цилиндрами, при этом зазор с одного конца герметизируется, а другой конец образует сопло. Когда смесь воспламеняется, она горит совершенно особым образом. Горение принимает форму сверхзвуковой волны, распространяющейся внутри зазора. По мере того, как сверху подается больше топлива и воздуха, волна продолжает вращаться в зазоре, производя все больше и больше тепла и давления, и вытесняется вниз, пока не выйдет через сопло, создавая тягу.

Такой двигатель имеет ряд очевидных преимуществ. Они просты по конструкции, их трудно вывести из строя, их легко и недорого производить, они не требуют экзотических металлов и керамики, легки и компактны. Они также могут быть оснащены прямоточными воздушно-реактивными двигателями, газовыми турбинами и ракетами для широкого спектра возможных применений.

Проблема в том, чтобы взять RDE с испытательных стендов, где они обитали последние годы, и создать действующий прототип. В соответствии с контрактом DARPA, компания Raytheon будет разрабатывать двигатель Gambit, пройдя серию итераций, пока не будет разработана конструкция, которую можно будет адаптировать к будущим системам военного вооружения, особенно к новым ракетам, чтобы сохранить актуальность истребителей четвертого поколения в 21 веке.

В настоящее время проект находится на первом этапе, который включает предварительное проектирование двигателя и его основных компонентов. Второй этап будет посвящен изготовлению и испытаниям реального двигателя. Конечная цель будет заключаться в создании RDE, который можно будет установить на будущие прототипы систем вооружения.

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«Это революционная двигательная система», сказал Колин Уилан, президент отдела передовых технологий Raytheon. «Мы используем существующие инструменты цифрового проектирования и опыт всего бизнеса RTX, чтобы в кратчайшие сроки создать прототип этого ударного оружия следующего поколения и усовершенствовать технологию».

#оружие #разработки #darpa #raytheon #gambit #детонационный двигатель
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