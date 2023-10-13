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Победители конкурса «Фотограф года дикой природы 2023»

Удивительные фотографии были представлены на престижный конкурс проводимый ежегодно Лондонским музеем естественной истории.
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«Питомник бегемотиков», Майк Коростелев (Россия) – победитель конкурса «Подводный мир» . Canon EOS 5D Mark III + объектив 17–40 мм f4; 1/320 при f7,1; ИСО 640; Корпус Seacam

Ежегодная церемония вручения награды «Фотограф года дикой природы», проводимая Лондонским музеем естественной истории, является событием, вызывающим жаркие споры. И 2023 год не стал исключением: у судей было 49 957 изображений, сложная задача чтобы выбрать нескольких победителей среди взрослых и юниоров.

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Это один из самых любимых конкурсов фотографии. В этом году морское существо, похожее на инопланетянина, фантастическая сцена с грибами и жестокость командной работы косаток были среди ярких моментов, которые принесли престижные победы в различных категориях. Абсолютный победитель, француз Лоран Бальеста, завоевал свой второй титул победителя, первый дубль за 59 лет соревнований.

«Древний моряк», Лоран Бальеста (Франция) – обладатель Большого титула

 «Древний моряк» Лоран Бальеста (Франция) – обладатель Большого титула . Объектив Nikon D5 + 13 мм f2.8; 1/25 при f22; ИСО 800; Корпус Seacam; 2 вспышки Seacam

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Главный приз этого года достался Лорану Бальесте из Франции, чье изображение трехиглого мечехвоста ( Tachypleus tridentatus) с тройкой идущих за ним тревалли дало редкий и откровенный взгляд на загадочную жизнь одного из самых замечательных животных природы. Баллеста также вошел в историю как первый фотограф в истории конкурса, дважды завоевавший главный титул, завоевав его в 2021 году, сфотографировав камуфляжных групперов, вылетающих из облака яиц.

Мечехвосты существуют на планете уже более 300 миллионов лет, но их численность резко сокращается из-за изменений окружающей среды, чрезмерного вылова рыбы и их огромного значения для медицины. Их уникальная кровь содержит белок лизат амебоцитов лимулюса (LAL), который используется фармацевтическими компаниями для проверки продуктов на наличие бактериальных веществ. С тех пор, как в 1960-х годах ученые обнаружили эту уникальную способность к свертыванию крови у мечехвостов, началось их массовое истребление. В 2021 году пять компаний на восточном побережье США выкачали кровь более чем 700 000 мечехвостов. Хотя этот процесс, который включает в себя прокалывание животному сердца и высасывание до половины его крови в течение примерно восьми минут, не обязательно приводит к летальному исходу, многих затем продают на убой ради еды или наживки.

Таким образом, эти невероятные древние крабы, которые более тесно связаны с пауками и скорпионами, чем со своими ракообразными тезками, редко ловятся в естественной среде. В данном случае в охраняемых водах вокруг острова Пангаталан, Палаван, Филиппины.

«Последнее дыхание осени», Агорастос Папацанис (Греция) – победитель в номинации «Растения и грибы»

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 «Последнее дыхание осени», Агорастос Папацанис (Греция) – победитель конкурса «Растения и грибы» . Nikon D810 + объектив 105 мм f2,8; 1/40 при f36; ИСО 500; Вспышка Godox + триггер; Мини-штатив Leofoto

В последнее время грибы стали частыми победителями конкурсов фотографий природы и снова заняли главный приз в категории «Растения и грибы». Агорастос Папацанис из Греции сделал этот фантастический снимок лесного гриба-зонтика выпускающего свои споры под дождем.

Хотя грибы могут показаться малоподвижными и не совсем живыми, их сети представляют собой улей, полный активности, как над, так и под землей. Здесь Папацанис запечатлел шляпку гриба, выделяющую миллионы спор, что является жизненно важной частью жизненного цикла грибов. Подобно растениям и семенам, подобные грибы полагаются на то, что эти споры будут унесены – в данном случае ветром – чтобы распространиться и начать новый рост. Однако этот процесс встречается невероятно редко.

Неудивительно, что один судья назвал его запоминающуюся, чудесную фотографию, сделанную на горе Олимп, «сказочной сценой».

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«Киты поднимают волну», Берти Грегори, Великобритания – Поведение: победитель среди млекопитающих

 «Киты поднимают волну», Берти Грегори (Великобритания) – Поведение: победитель среди млекопитающих . DJI Mavic 2 Pro + Hasselblad L1D-20c + объектив 28 мм f2.8; 1/120 при f4; ИСО 100

Менее сказочный и более кошмарный – по крайней мере, для тюленя Уэдделла – эта драматическая сцена, снятая Берти Грегори из Великобритании, показывает, как ловко косатки работают вместе, создавая волнения в воде, пытаясь опрокинуть вкусную закуску с куска льда. Косатки известны своей жестокой командной работой, часто используя эту тактику создания волн, чтобы смыть незадачливых пингвинов в воду, где у них мало шансов против опытных охотников.

Грегори провел несколько часов в ледяных водах Антарктики в двухмесячной экспедиции, чтобы сделать этот невероятный снимок с помощью дрона. Он не только предлагает редкий взгляд на это уникальное поведение животных, но и показывает, как развивались технологии съемки изображений дикой природы. Мы можем только надеяться, что в воде тюлень сумел уклониться от голодных хищников.

«Мы проводили каждую минуту бодрствования на крыше лодки, сканируя местность», — сказал он о работе, которую потребовалось, чтобы запечатлеть этот момент.

«Банкет головастиков», Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Испания) – «Поведение»: победитель в категории «Амфибии и рептилии»

 «Банкет головастиков», Хуан Хесус Гонсалес Ахумада (Испания) – Поведение: победитель конкурса «Амфибии и рептилии» . Объектив Canon EOS R6 + 100 мм f2,8; 1/80 при f5,6; ИСО 320; кольцевая вспышка

На этом поразительном изображении, которое на первый взгляд кажется произведением абстрактного искусства, которое сделал Хуан Хесус Гонсалес Аумада, изображены головастики жаб, питающиеся трупом молодого воробья в Охене, на юге Испании. Птица, которая утонула после того, как преждевременно вылетела из ближайшего гнезда, является особым лакомством для растущих головастиков. Обычно они питаются водорослями, растительностью и крошечными беспозвоночными, но по мере роста они становятся все более плотоядными, накапливая ресурсы, прежде чем перейти на стадию своей жизни в качестве жаб.

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