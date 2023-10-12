Хотя официальные зарядные устройства таких брендов, как Samsung, Motorola, Xiaomi и других, имеют порт USB-C, многие из них оснащены портом USB-A, к которому можно прекрасно подключить другие устройства, включая USB- накопитель. Что может случиться, если подключить любой флешку, а затем воткнуть его в розетку?

В Интернете, особенно на форумах, существует множество теорий по этому поводу, например, что USB-накопитель может взорваться, если подключить его к источнику питания через зарядное устройство. Есть мнение, что такой эксперимент очень опасен, поскольку может вызвать короткое замыкание или пожар. Но всегда найдется тот кто попробует. Энтузиасты с YouTube решили проверить все теории.





Канал YouTube под названием «Технологии и гениальные решения» опубликовал видео, которое уже набрало на платформе 10 миллионов просмотров. Видео показывает нам и объясняет, что происходит, когда мы подключаем USB-накопитель к зарядному устройству сотового телефона, подключенному к сети. Как вы можете видеть, используются три разных флешки и компьютерная мышь.

Вопреки тому, что многие думают, при подключении USB-накопителя к зарядному устройству для смартфона это устройство не взрывается и не нагревается, единственное, что происходит, — если на нем есть лампочка, оно включается. То же самое происходит и с компьютерной мышью, у которой светодиод, расположенный внизу, загорается, как при подключении ее к настольному ПК или ноутбуку.

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По словам автора видео, когда мы подключаем телефонный кабель к зарядному устройству, на устройство подается большой ток; Однако этого не происходит, когда мы подключаем другие устройства, например USB-накопитель. Почему это происходит? Объяснение довольно простое. Это связано с тем, что величина тока будет зависеть от подключенного электронного устройства, а не от зарядного устройства.

Другими словами, зарядное устройство обеспечивает ток, необходимый устройству. То есть он будет подавать больший ток на сотовый телефон, поскольку он рассчитан на большую нагрузку и будет давать очень низкую нагрузку на другие устройства (USB-память или компьютерную мышь), потому что это то, что им необходимо для работы. «Зарядное устройство не будет выдавать больший ток, чем требуется», — комментирует эксперт.

Стоит отметить, что подобная практика не рекомендуется, если вы используете пиратские или некачественные зарядные устройства. Они обычно не проходят фильтры безопасности и могут вызвать перегрев и повреждение подключенного оборудования, причем не только USB-накопителя, но и вашего смартфона.