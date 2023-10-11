Через несколько часов после того, как ХАМАС, палестинская террористическая группировка, контролирующая Сектор Газа, начала вторжение в Израиль, генеральный директор Google Сундар Пичаи обратился к сотрудникам по внутренней электронной почте, сообщив обновленную информацию о ситуации. Он сообщил, что компания начала процесс установления связи со всеми сотрудниками, работающими в Израиле, где у Google есть два офиса.



«Я уверен, что вы уже видели новости об ужасных нападениях на мирных жителей в Израиле и о продолжающейся эскалации конфликта», — сказал Пичаи.

«У Google два офиса и более 2000 сотрудников в Израиле, и невозможно представить, что они переживают сейчас. Нашим приоритетом является обеспечение учета и безопасности каждого сотрудника Google в этом районе. Помимо наших местных сотрудников, мы выявили еще больше людей, которые туда ездили. Пока мы говорим, GSRS продолжает проверять безопасность, определяя местонахождение каждого сотрудника и обеспечивая им наилучшую информацию о безопасности, которую мы можем предложить от наших экспертов. Сегодня мы связались с большинством из них, но чтобы связаться со всеми, потребуется некоторое время», — добавил Пичаи.

Google начала связываться с сотрудниками, находящимися в районе боевых действий, эта практика является частью ее обычной внутренней реакции во время таких событий.



Сообщается, что Google работает над предоставлением «авторитетной информации в моменты кризиса и последних новостей» в своих продуктах, таких как Поиск и YouTube.



«Наши команды работают круглосуточно, чтобы обеспечить это, а также обнаружить и удалить жестокий, ненавистнический или террористический контент, а также скоординированные кампании по дезинформации», — заявили в компании.



Подразделение Google Cloud по кибербезопасности Mandiant «обнаружило фальшивые аккаунты, связанные с Ираном, которые пропагандируют антиизраильские настроения в различных сервисах, а также расследуют сообщения о распределенных атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS) со стороны подозреваемых сторонников ХАМАСа».

Вот полный текст заявления Google: «После ужасных нападений в Израиле мы сосредоточили свое внимание на обеспечении безопасности наших сотрудников. Мы установили контакт со всеми нашими местными сотрудниками и продолжим их поддерживать. Мы также работаем над тем, чтобы предоставлять надежную и точную информацию людям, использующим наши продукты. Наши системы Google и YouTube отдают приоритет авторитетной информации в моменты кризиса и последних новостей. Наши команды работают круглосуточно, чтобы обеспечить это, а также обнаружить и удалить жестокий, разжигающий ненависть или террористический контент, а также скоординированные кампании по дезинформации. Наши эксперты по кибербезопасности также делятся своими выводами в режиме реального времени с более широким сообществом. Например, наше подразделение безопасности Mandiant обнаружило фейковые аккаунты, связанные с Ираном, которые пропагандируют антиизраильские сюжеты в различных службах, а также расследуют сообщения о распределенных атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS), подозреваемых в поддержке ХАМАСа».