Самая большая и самая маленькая мышца в организме
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Скелетные мышцы прикреплены к костям сухожилиями и позволяют вам передвигаться и сохранять вертикальное положение. Некоторые мышцы, например те, которые помогают вам улыбаться или сгибать пальцы, имеют длину всего несколько сантиметров, тогда как другие, например мышцы бедер, большие и тяжелые.
Но задумывались ли вы когда-нибудь, какая мышца самая большая, а какая самая маленькая? Ответы зависят от того, измеряются ли мышцы по массе или по площади поверхности.
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Большая ягодичная мышца — самая большая мышца в организме по массе, рассказала Д. Кери Дэвис, бывший президент Анатомического общества Великобритании. Большая ягодичная мышца, проходит по диагонали от верхней центральной части таза к бедренной кости. По данным исследования, на его долю приходится от 12% до 13% общего веса всех мышц ног.
«Большая ягодичная мышца разгибает бедро в тазобедренном суставе», — сказала Дэвис. «Мы используем ее, когда встаем со стула, поднимаемся по ступенькам или в гору. Она должна быть очень сильной, чтобы переносить вес всей верхней части тела».
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Конечно, тренировки в видах спорта, требующих достаточной силы ягодиц ( например, спринт ), могут увеличить размер большой ягодичной мышцы. Одно небольшое исследование показало, что абсолютный объем большой ягодичной мышцы профессиональных спринтеров был примерно на 45% больше, чем у обычного человека.
И что интересно, большая ягодичная мышца человека больше, чем у человекообразных обезьян и мартышек, по крайней мере, относительно общего размера тела. Некоторые учёные предполагают, что ее большие размеры могут быть эволюционной адаптацией к определённым требованиям, предъявляемым двуногим существованием, то есть стоящим на двух ногах. Например, большая ягодичная мышца имеет решающее значение для способности человека подниматься по лестнице и бегать в вертикальном положении.
По словам Дэвис, широчайшие мышцы спины, обычно называемые «широчайшими», являются самыми большими мышцами в человеческом теле с точки зрения площади поверхности.
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У человека есть две широчайшие мышцы спины треугольной формы — по одной с каждой стороны позвоночника. Эти широкие, плоские мышцы располагаются поверх других мышц средней и нижней части спины. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в Международном журнале морфологии, средняя широчайшая мышца спины взрослого человека имеет ширину около 18 сантиметров и длину 36 сантиметров. Тем не менее, ее толщина составляет всего около 1,3 сантиметров.
На противоположной стороне спектра размеров мышц находится стременная мышца, крошечная мышца внутри уха. Имея длину примерно 5 миллиметров, это самая маленькая скелетная мышца в организме человека.
«Эта мышца прикрепляется к стремени, одной из маленьких костей среднего уха, которые передают звуковые вибрации от барабанной перепонки к слуховому нерву», — сказала Дэвис. «Сокращение мышцы приглушает движение стремени, предотвращая повреждение нервов в результате громкого шума».
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Другими словами, крошечная мышца стабилизирует стремечко, не позволяя ему слишком сильно вибрировать. Мышца непроизвольно сокращается в ответ на звуки определенной громкости, но если она реагирует только на очень громкие звуки или не сокращается вообще, это может быть признаком потери слуха. Таким образом, хотя стременная мышца и маленькая, она выполняет очень важную работу.
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