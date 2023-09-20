Cisco проводит новый раунд увольнений следуя плану реструктуризации, который компания представила еще в ноябре 2022 года.

Сетевой гигант Cisco в настоящее время проводит новый раунд увольнений. Эти увольнения соответствуют плану реструктуризации, который компания представила еще в ноябре 2022 года. Согласно онлайн-отчету, Cisco планирует уволить в октябре 350 сотрудников в Кремниевой долине. Как сообщает Light Reading, к середине октября Cisco уволит 227 сотрудников из своего офиса в Сан-Хосе и около 123 сотрудников в Милпитасе.

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В отчете также показано, что большинство пострадавших сотрудников — инженеры-программисты. По словам представителя Cisco, который беседовал с Light Reading, увольнения характеризуются как «усилия по ребалансировке», инициированные компанией в ноябре 2022 года. Эти усилия включают в себя контролируемую реструктуризацию, затрагивающую как активы компании в сфере недвижимости, так и около 5% ее сотрудников, что составляет около 4000 человек. «Это изменение баланса связано с расстановкой приоритетов инвестиций в нашу трансформацию, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших клиентов в меняющемся технологическом ландшафте. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим сотрудникам занять открытые должности и предложить обширную поддержку, включая щедрые выходные пособия, – сообщил представитель компании Light Reading.

Во время отчета о финансовых результатах компании Скотт Херрен, финансовый директор Cisco, заявил: " я бы охарактеризовал эти действия как инициативу по «перебалансировке»". Он подчеркнул, что этот шаг следует рассматривать не просто как попытку экономии средств, связанную с сокращением численности персонала, а скорее, как стратегическую попытку перераспределить ресурсы. Херрен обозначил сектора, в которых они планируют увеличить свои инвестиции, такие как безопасность, переход на платформу и расширение предложений облачных продуктов, как ранее упоминал Чак. Он уточнил, что количество вакансий в этих конкретных инвестиционных секторах лишь немногим меньше, чем потенциальное влияние на позиции из-за ребалансировки. Это означает намерение компании тщательно ориентироваться в переходном периоде, одновременно работая над содействием росту в этих критически важных областях.