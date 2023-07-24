Еще в прошлом году Cisco объявила о своих планах сократить около 4000 рабочих мест.

Сетевой гигант Cisco увольняет своих сотрудников в рамках нового раунда увольнений. Компания заявила, что новые увольнения являются частью ее плана реструктуризации, объявленного в ноябре 2022 года.

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Как сообщает Computerworld, Cisco подтвердила, что увольнения являются частью сокращения 4100 рабочих мест, о котором она объявила ранее. «Эти недавние уведомления являются частью усилий по перебалансировке, которые мы начали в ноябре 2022 года, которые включали ограниченную реструктуризацию, затронувшую наш портфель недвижимости и примерно 5% нашей рабочей силы», — сказал Computerworld представитель Cisco.

Представитель компании заверил, что они приложат все усилия, чтобы помочь пострадавшим сотрудникам найти новые возможности в организации. Они окажут обширную поддержку, в том числе предложат щедрые выходные пособия пострадавшим.

В прошлом году Cisco объявила о своем плане уволить 4000 сотрудников, или около 5% ее рабочей силы, в течение первого финансового квартала 2023 года. Во время отчета о доходах Скотт Херрен, финансовый директор Cisco, назвал эти действия «перебалансировкой». Он подчеркнул, что этот шаг не следует воспринимать как простую меру экономии, связанную с сокращением численности персонала. Наоборот, это стратегическое усилие по перераспределению ресурсов.

Херрен выделил области, в которые они намерены увеличить свои инвестиции, такие как безопасность и расширение предложений облачных продуктов. Он пояснил, что количество вакансий в этих конкретных инвестиционных областях лишь немного меньше, чем количество должностей, на которые может повлиять ребалансировка. Это указывает на намерение компании умело управлять переходом, по-прежнему стремясь способствовать росту в этих критически важных областях.