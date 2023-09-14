Уилмер Бесерра (Wiltech), специалист по сотовым телефонам, выразил обеспокоенность после запуска iPhone 15.

Уилмер Бесерра (Wiltech) — специалист по ремонту сотовых телефонов, ставший очень популярным в социальных сетях, особенно в TikTok, благодаря ремонту iPhone, которые, по словам Apple, уже невозможно было починить. Благодаря своей отличной работе этот молодой колумбиец сумел открыть ремонтные центры во многих странах Латинской Америки.

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К несчастью для него, несколько недель назад он получил нотариально заверенное письмо от Apple. В документе, которым сама Wiltech поделился в своем аккаунте в Instagram, жители Купертино утверждают, что компания, основанная Уилмером Бесеррой, допустила ряд нарушений своей интеллектуальной собственности. Например, использовать логотип надкушенного яблока на своих офисах, использовала контрафактные детали при ремонте iPhone и выдавать себя за официальную техническую службу.

В публичном письме специалист по сотовым телефонам опроверг все обвинения в свой адрес, он даже заверил, что рекомендует своим клиентам сдавать телефон в официальный ремонтный центр в случае, если у него еще есть гарантия. Что касается пиратских деталей, которые будут использоваться для ремонта продуктов Apple, Wiltech показала чеки, свидетельствующие о том, что они были приобретены у самой Apple.

Вопреки ожиданиям, в своем аккаунте в TikTok колумбийский техник заверил, что количество людей, которые приходят к нему чтобы починить свои iPhone, за последние недели сильно выросло. По словам Бесерры, после обнародования нотариального письма со всеми обвинениями у него были некоторые опасения, что его клиенты откажутся от его услуг, однако этого не произошло.

«После того, как появилась эта новость, в наши ремонтные центры поступило много оборудования, поэтому мы загружены на 150%. Если вы пользователь, который хочет отдать свой телефон в Wiltech, мне придется вас спросить быть терпеливыми, потому что сейчас слишком много работы», — написал Уилмер Бесерра в своем аккаунте в TikTok.

Через свои аккаунты в социальных сетях Уилмер Бесерра прокомментировал запуск iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Убедившись, что все телефоны Apple будут оснащены портом USB-C вместо Lightning, техник по сотовым телефонам выразил обеспокоенность, заверив, что его опыт работы с этим разъемом был не очень хорошим.

«Конец эпохи! Я любил этот порт, и у него не было шансов выйти из строя, даже при выключенном свете и в полусонном состоянии я мог подключить зарядное устройство без возможности повреждения. Теперь, с новым разъемом, если вы примените силу, вы можете повредить его. Я вижу, что в будущем над этим зарядным портом будет много работы. Но, в то же время, я думаю, улучшение передачи данных и совместимости компенсирует это!" - сказал он.

Как мы помним, Apple была вынуждена заменить порт Lightning своего iPhone на порт USB-C. Это происходит в результате правил Европейского Союза. Закон, направленный на сокращение электронных отходов, требует от всех производителей сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, цифровых камер и других устройств стандартизировать свои разъемы для зарядки. Таким образом, пользователь может заряжать их с помощью любого совместимого кабеля.

Wiltech сообщает, что Apple предложила стать официальным ремонтным центром.

«Apple через свою юридическую фирму прислала мне заявление о том, что я допускаю неправильные действия с ее логотипом, с ремонтом и т. д. Мы ответили, что делаем все так, как должны, и что мы помогаем клиентам, которых они (из-за отсутствия гарантии) уже не обслуживают. Нам ответили, что проблем нет, что они рады, что мы не пользуемся их логотипом и что продолжаем ремонтировать их технику, и предлагают нам альтернативу стать официальным ремонтным центром, чем мы по сути и являемся.», — отметил молодой колумбиец.







