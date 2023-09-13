Wiltech, специалист по ремонту техники, получивший письмо от Apple с запретом на ремонт, теперь может стать официальным ремонтным центром Apple.

Помните неоднозначную новость о том, что одному популярному специалисту по ремонту техники Apple пыталась запретить ремонт своей техники? Новость получила развитие, теперь подписчики Уилмера Бесерры (Wiltech) сильно удивились после того, как колумбийский специалист по ремонту сотовых телефонов сообщил через социальные сети, что, достигнув хороших отношений с яблочной компанией, они связались с ним и сделали неожиданное предложение: стать официальным ремонтным центром.

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История Wiltech и Apple началась несколько недель назад после того, как специалист по сотовым телефонам объявил в своих социальных сетях, что компания из Купертино присла ему нотариально заверенное письмо с требованием прекратить ремонт iPhone. В документе компания, основанная Стивом Джобсом, выдвигает и другие обвинения, например, в использовании неофициальных запчастей, выдаче себя за официальный сервис, наличии логотипа Apple на своих ремонтных мастерских и т. д.

Как известно, Уилмер Бесерра стал очень популярен в социальных сетях, поскольку часто делится видеороликами, в которых ремонтирует продукцию Apple, особенно вышедшие из строя сотовые телефоны iPhone. Благодаря хорошей работе ему удалось открыть офисы в ряде стран Латинской Америки, в том числе в Перу. В настоящее время у него более 5,3 миллиона подписчиков в TikTok, что немаловажно.

Получив официальное письмо от Apple, Wiltech выступила с отрицанием всех обвинений в свой адрес. Хоть он и признался, что поначалу использовал логотип Apple по незнанию, но давно перестал его использовать. При этом он опроверг обвинение что выдавал себя за официальную техническую службу, даже подчеркнув, что если увидит, что на телефоны есть гарантия, то рекомендует пользователю отнести их в компанию.

Что касается контрафактных запчастей, Уилмер Бесерра поделился документами, свидетельствующими о том, что запчасти были куплены у самой Apple. Со своей стороны, он отметил, что «конденсаторы, резисторы, катушки, МОП-транзисторы усилителей и другие электронные схемы, которые используются для устранения неисправности, не являются и не могут быть исключительной собственностью Apple, поскольку представляют собой компоненты, на которые не могут распространяться патенты».

«Apple через свою юридическую фирму прислала мне заявление о том, что я допускаю неправильные действия с ее логотипом, с ремонтом и т. д. Мы ответили, что делаем все так, как должны, и что мы обслуживаем клиентов, которым они (из-за отсутствия гарантии) не могут помочь. Apple согласились с нашими доводами, заверили что больше претензий к нам нет, и даже дают нам альтернативу стать официальным ремонтным центром, чем мы и являемся по сути», — отметил молодой колумбиец.