Ремонтник выкладывал видео своей работы в интернет - казалось бы, что могло пойти не так?

Наверняка вы, должно быть, видели видеоролики, загруженные специалистами по ремонту сотовых телефонов, которые продвигают свой бизнес, ремонтируя телефоны в прямом эфире в социальных сетях. К удивлению тысяч интернет-пользователей, молодой человек, у которого более 5,2 миллиона подписчиков в TikTok недавно получил от Apple нотариально заверенное письмо с требованием прекратить ремонт их устройств.

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Уилмер Бесерра, использовал свой аккаунт в Instagram, чтобы показать письмо, отправленное Baker McKenzie, юридической фирмой, расположенной в городе Чикаго, штат Иллинойс, США. Эта фирма, представляющая яблочную компанию, отвечала за отправку уведомления молодому человеку из Колумбии.

«Apple присылает своих юристов, чтобы сказать мне, что я больше не могу ремонтировать их оборудование. Я думал, что у Apple есть более важные проблемы, такие как подготовка к запуску iPhone 15 , но теперь они присылают своих юристов, чтобы сказать мне, что, если я не остановлюсь, ремонтируя их оборудование, я могу попасть в тюрьму», — написал техник в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Разве владелец iPhone не свободен в решении, где отремонтировать принадлежащее ему устройство? В этом мире, насыщенном электронными отходами, предложите альтернативу, чтобы вдохнуть жизнь в устройство и предотвратить его выбрасывание и загрязнение окружающей среды?», — добавил молодой человек, называющий себя Wiltech в TikTok, Instagram и других своих социальных сетях.

Как уточняет Enter.co, в своем документе компания, основанная Стивом Джобсом, уверяет, что Wiltech используя бренд Apple «вводит в заблуждение и нарушает права». Кроме того, подчеркивается, что «он выдает себя за авторизованную техническую службу» и что он «использует поддельные запасные части» в процессе ремонта их продуктов.

Согласно сообщению, Wiltech стал очень популярным в TikTok, где у него более 5,2 миллиона подписчиков. В своих видеороликах он не только ремонтирует телефоны Apple, но и другие устройства Apple, такие как iPad и MacBook.