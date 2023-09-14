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Три четверти опрошенных геймеров утверждают, что видеоигры улучшили их жизнь
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Недавний опрос 2000 американских геймеров показал, что видеоигры — это нечто большее, чем просто развлечение: 72% респондентов подтвердили положительное влияние видеоигр на различные аспекты их повседневной жизни.

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Многие считают, что игры способствуют релаксации (68%), улучшению навыков решения проблем (67%), обострению критического мышления (62%) и улучшению зрительно-моторной координации (61%).

Респонденты также заявили, что видеоигры помогли им развить такие навыки, как сотрудничество с другими людьми (38%), занятия определенными видами спорта (19%) и вождение автомобиля (17%).

Более двух третей (68%) респондентов также почувствовали, что их настроение меняется во время игры в видеоигры. Из них 51% чувствуют себя более расслабленными, 27% чувствуют себя счастливее и 19% чувствуют себя бодрыми.

Исследование, проведенное по заказу мобильной игры Solitarie Grand Harvest и проведенное OnePoll, также обнаружило четкую корреляцию между тем, в какие игры вы играете, и вашим самочувствием.

Респондентам было предложено определить, какую черту личности они идентифицируют больше всего: доброжелательность (дружелюбная, сострадательная и доверчивая), открытость (изобретательная, любопытная и открытая новым идеям), добросовестность (эффективная, организованная и дисциплинированная), экстраверсия (общительная, энергичная и ориентированный на действие) или невротизм (чувствительный, нервный и эмоциональный).

«Исследования подтверждают, что видеоигры — это гораздо больше, чем просто развлечение; они — мощная сила для личностного роста и позитивных изменений», — сказал Амир Койфман, генеральный менеджер Solitaire Grand Harvest. «Наша цель — тщательно создавать захватывающие впечатления, которые позволят расслабиться, бросить вызов навыкам решения проблем и способствовать развитию сообщества, позволяя игрокам стать лучшими версиями самих себя».

Более половины опрошенных (57%) считают себя «геймерами», и многие мобильные геймеры особенно увлечены тем, как их устройства iOS или Android сочетаются с традиционными игровыми платформами.

Американцы поколения Z чаще всего играли на iOS (58%) — больше, чем представители любого другого поколения (миллениалы 41%, поколение X 33% и бэби-бумеры 29%)

Двое из трех человек, которые в основном используют свой телефон для видеоигр, считают, что их платформы следует считать такими же или даже лучшими, чем игры в видеоигры на консолях или компьютерах.

Также выяснилось, что мобильные геймеры организованы (66%), рано приходят на встречи и мероприятия (51%) и более эффективны, чем неэффективны в течение дня (71%).

«То, как мы играем, способно поднять нам настроение и улучшить наше взаимодействие с окружающим миром, оказывая замечательное положительное влияние на нашу жизнь», — продолжил Койфман.

10 положительных эффектов или навыков которые дают видеоигры:

– Расслабление – 68%

– Решение проблем – 67%

– Навыки критического мышления – 62%

– Зрительно-моторная координация – 61%

– Сотрудничество с другими – 38%

– Занятия спортом – 19%

– Вождение – 17%

– Кулинария — 16%

– Самочувствие – 14%

– Избавление от тревожности – 14%

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#видеоигры #исследование #мобильные игры
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