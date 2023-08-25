WhatsApp регулярно выпускает свежие обновления функционала, и после HD-фото становится доступно и HD-видео.

WhatsApp , популярное приложение для обмена сообщениями, объявило, что теперь оно поддерживает обмен HD-видео. Теперь пользователи могут отправлять и получать видео с разрешением до 720p, что вдвое превышает разрешение предыдущего стандарта. Функция HD-видео появилась через несколько дней после того, как платформа, принадлежащая Meta*, анонсировала обмен фотографиями HD в приложении для обмена мгновенными сообщениями. Новая функция HD-видео станет доступна пользователям по всему миру в течение следующих нескольких недель. Функция будет доступна на iOS, Android и веб-версиях WhatsApp.

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Как отправить видео в HD на WhatsApp? Чтобы отправить видео в формате HD, просто откройте чат WhatsApp, коснитесь значка вложения и выберите видео, которое хотите отправить. Затем нажмите кнопку «HD» в правом верхнем углу. Получатель HD-видео увидит уведомление о том, что видео в высоком разрешении. Затем они могут выбрать просмотр видео в стандартном или HD-разрешении.

Обмен HD-видео — это значительное обновление WhatsApp, благодаря которому пользователям будет проще делиться высококачественными видео со своими друзьями и семьей. Это особенно важно для пользователей, которые хотят поделиться видео особых моментов.

Между тем, WhatsApp также недавно анонсировал функцию, которая позволит пользователям создавать группы в приложении для обмена мгновенными сообщениями без необходимости предварительно называть их. В настоящее время, если кто-то хочет создать группу, он/она должен дать ей имя, прежде чем участники смогут начать обмениваться сообщениями. Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг объявил об обновлении на своем канале в Instagram* и Facebook*. Эта функция станет доступна по всему миру в течение следующих нескольких недель. Эта функция позволит пользователям создавать группу, даже если они еще не определились с названием или темой и им необходимо быстро ее создать.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»