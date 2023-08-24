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Gmail будет запрашивать у пользователей подтверждение при добавлении нового адреса пересылки
.К конфиденциальным действиям также относятся создание нового фильтра в почтовом ящике, редактирование существующего фильтра или импорт фильтров. Добавление нового адреса пересылки из настроек пересылки и POP/IMAP

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Gmail, бесплатная веб-служба электронной почты от Google, планирует ввести дополнительный этап проверки для таких действий, как добавление адреса пересылки и редактирование фильтров.

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Эта дополнительная мера не позволит неавторизованным лицам, имеющим доступ к вашей учетной записи, манипулировать фильтрами электронной почты или пересылать сообщения на новые адреса без вашего ведома.

«В прошлом году мы ввели более строгие меры безопасности в отношении конфиденциальных действий, совершаемых в ваших учетных записях Google Workspace. Мы распространяем эту защиту на конфиденциальные действия, выполняемые в Gmail», — говорится в сообщении компании в блоге.

К конфиденциальным действиям относятся создание нового фильтра, редактирование существующего фильтра или импорт фильтров. Добавление нового адреса пересылки из настроек пересылки и POP/IMAP. Включение статуса доступа IMAP из настроек. (Администраторы рабочей области контролируют, будет ли этот параметр виден конечным пользователям или нет.)

Когда эти действия будут предприняты, Google оценит сеанс, пытающийся выполнить действие, и, если он будет сочтено рискованным, ему будет предложено подтвердить свою личность.  

С помощью второго и надежного фактора, такого как код двухэтапной проверки, пользователи могут подтвердить действительность действия. Если проверка не пройдена или не завершена, пользователям отправляется уведомление «Критическое предупреждение безопасности» на доверенных устройствах, пишет Google в своем блоге.

В нем также говорится, что эта функция поддерживает только пользователей, которые используют Google в качестве поставщика удостоверений и действий, выполняемых в продуктах Google. 

Что касается новостей по теме, Google недавно объявил, что добавляет перевод Gmail на мобильные устройства — как iOS, так и Android. «В течение многих лет наши пользователи удобно переводили электронные письма в Gmail в Интернете на более чем 100 языков», — заявили в Google. «С сегодняшнего дня мы рады объявить об интеграции встроенного перевода в мобильное приложение Gmail, которая позволит вам беспрепятственно общаться на широком спектре языков», — добавили в компании.

Чтобы использовать эту функцию, просто нажмите «Перевести» на всплывающем баннере, а затем выберите язык, на который вы хотите перевести электронное письмо. Вы также можете выбрать всегда переводить или никогда не переводить определенные языки.

 

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#gmail #почта gmail
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