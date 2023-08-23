Помимо самолетов, PIBOT сможет управлять наземным транспортом.

Разработчики из Корейского института науки и технологий (KAIST) представили первого в мире гуманоидного робота-пилота.

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Пибота называют первым роботом, способным в одиночку пилотировать любой самолет, и утверждают, что он делает это даже лучше, чем человек. Он выделяется тем, что может запоминать данные, которые не смог бы запомнить ни один другой человек.

«Люди могут управлять многими самолетами, но у них есть привычки и личные особенности. Поэтому, когда мы пытаемся пересадить их на другие самолеты, им приходится приобретать другую квалификацию, чтобы иметь возможность управлять ими. Иногда это не так просто, потому что наши привычки становятся сильнее нас. Поэтому мы не можем просто переключаться с одного самолета на другой. С помощью робота эта проблема решается, его можно обучить всем конфигурациям самолетов, и он может летать, просто нажимая на каждый тип самолета в своем меню как в компьютерной игре", - объяснил Дэвид Шим Euronews.

Цель состоит в том, чтобы робот стал улучшенной заменой пилоту человеку, но правда в том, что при пилотировании в одиночку становится несколько тревожно, что на него возложена ответственность следить за жизнью людей.

Изобретение привлекло интерес миллионов людей по всему миру благодаря своей гуманоидной фигуре, которая позволяет управлять самолетом так, как если бы он действительно был человеком. Важно отметить, что, хотя каждый самолет имеет разные конфигурации использования, Pibot может изучить каждую из них на экспертном уровне.

То есть, он может следующее:

Управление самолетами и пилотирование их как человек. Запоминание дополнительной информации и адаптирование к любому типу самолета, просто скачав соответствующее руководство. Управление самолетом в одиночку и без присутствия второго пилота.