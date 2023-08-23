Суд вынес приговор бывшему провинциальному чиновнику, обвиняемому в получении взяток и сокрытии майнинга криптовалют, на который использовалась десятая часть электроэнергии Фучжоу.

Сяо И, бывший высокопоставленный провинциальный чиновник Китая, которого отстранили от должности за поддержку майнинга криптовалюты, извинился за свои проступки в эфире Центрального телевидения Китая 8 января 2023 года.

Сяо И, бывший высокопоставленный провинциальный чиновник, уволенный в 2021 году за поддержку майнинга криптовалют, проведет остаток своей жизни в тюрьме за получение взяток и злоупотребление властью, постановил местный суд.

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Сяо, бывший заместитель председателя комитета Народной политической консультативной конференции провинции Цзянси и бывший руководитель Коммунистической партии города Фучжоу, с 2017 по 2021 год оказывал финансовую, капитальную и электроэнергетическую поддержку местным компаниям по добыче криптовалюты, что является нарушением законов страны, говорится в заявлении Народного суда промежуточной инстанции Ханчжоу, опубликованном во вторник.

Кроме того, в период с 2008 по 2021 год он также принял взятки на сумму около 125 миллионов юаней (17 миллионов долларов США) и оказал услуги некоторым компаниям и частным лицам, сообщил суд Ханчжоу.

Действия Сяо привели к тяжелым потерям государственной собственности и нанесению ущерба национальным интересам, что представляет собой «чрезвычайно серьезное дело с крайне плохими последствиями», заявил суд, добавив, что все его личное имущество будет конфисковано.

61-летний Сяо является самым высокопоставленным китайским чиновником, который был наказан за поддержку майнинга криптовалюты. Ранее в этом году его имя было публично названо и опозорено в программе национального телевидения, известной тем, что в ее эфире обвиняют людей в проступках. Пекин сохраняет сильную враждебность по отношению к деятельности, связанной с криптовалютой, начиная с репрессий в 2017 году, которые привели к массовому исходу бирж из страны.

В программе, вышедшей в эфир в январе, государственное Центральное телевидение Китая (CCTV) изложило предполагаемые правонарушения Сяо, в том числе помощь местной компании по добыче криптовалюты скрыть деятельность, маскируясь под бизнес по работе с большими данными и облачными вычислениями.

Сяо поручил местной фирме Jiumu Group Genesis Technology, которую чиновник представил как образец местной цифровой экономики, «устроить представление» во время визитов и проверок со стороны других правительственных чиновников, сообщает CCTV.

Согласно отчету, бывший чиновник также попросил соответствующие правительственные ведомства сфабриковать статистику об интенсивном потреблении электроэнергии компанией (результат эксплуатации 160 000 машин для майнинга криптовалют), на которые, согласно отчету, приходится 10 процентов общего потребления электроэнергии в Фучжоу.

«Я грешник для жителей Фучжоу, я подвел их», — сказал Сяо перед камерой в программе. «Из-за моего искаженного взгляда на политические достижения… я действовал безрассудно, причинив такие серьёзные потери».

В то время как новая политика в Гонконге недавно привлекла внимание некоторых криптобизнесов, которые ранее покинули Китай, Пекин не проявил никакого интереса к ослаблению строгого запрета на торговлю криптовалютой на материке.

В южном регионе Гуанси, недавно привлекли к суду одного из крупнейших в стране майнеров Filecoin, обвинив четырех руководителей Shenzhen Shikongyun Technology в преступлениях, включая организацию и руководство финансовой пирамидой, в которой задействовано более 600 миллионов юаней (83 миллиона долларов США).

По словам прокуроров, фирма «преувеличила» экономическую модель и инвестиционный потенциал связанной с криптовалютой технологии распределенного хранения для продвижения своего собственного проекта Filecoin, а также обманывала пользователей, соблазняя их высокими доходами. Дело охарактеризовали как серьезное уголовное преступление, подрывающее социальный и экономический порядок.