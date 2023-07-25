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Тараканы — отряд насекомых , насчитывающий более 4500 видов. Они характеризуется коричневым цветом и проживают в разных местах дома, таких как кухня, ванная комната или другие помещения. Они очень давно славятся якобы способностью пережить даже атомную бомбу.

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Однако в последние десятилетия специалисты в этой области отмечают, что тараканы на самом деле не способны пережить ядерную катастрофу.

Во время Второй мировой войны тараканы были предметом обсуждений, которые сохранялись и по сей день. Согласно хроникам того времени, эти насекомые пережили атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагазаки. На это указала статья лауреата Нобелевской премии мира Тилмана Раффа, который специализируется на исследовании воздействия ядерных взрывов на окружающую среду и здоровье.

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Однако также профессор Школы народонаселения и глобального здравоохранения Мельбурнского университета добавил, что нет никаких реальных или документальных доказательств, подтверждающих, что тараканы были обнаружены в развалинах японских городов после катастрофы.

«Конечно, я видел фотографии раненых людей в Хиросиме, вокруг которых много мух, и вы представляете, что некоторые насекомые смогли выжить. Но все же тараканы были бы поражены радиацией, даже если они кажутся более стойкими, чем люди», — сказал он .

В 2012 году программа «Разрушители мифов» попыталась проверить теорию о тараканах и ядерных бомбах. Для этого эти насекомые подвергались облучению. Хотя все они прожили дольше человека, они не выдерживали высокого уровня радиации.

В связи с этим Марк Элгар, профессор Школы биологических наук Мельбурнского университета, упомянул, что проведенный тест был неточным, поскольку не измерялось время, которое животные жили после воздействия радиации, а также не проверялось, сохранили ли они способность производить яйца, что гарантирует преемственность вида.

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Более того, по словам ученого Карла Крушелницкого, в 1957 году было обнаружено, что достаточно всего 1000 рад (поглощенная доза радиации), чтобы помешать плодовитости тараканов. С другой стороны, в 1963 году исследователи Росс и Кокран обнаружили, что доза всего 6400 рад убьет 93% неполовозрелых тараканов. По мнению специалистов, тараканы не могли пережить ядерный взрыв.

«Есть некоторые свидетельства того, что они кажутся довольно устойчивыми к гамма-излучению, хотя они не обязательно являются самыми устойчивыми среди насекомых», — сказал Марк Элгар. Исследователь также утверждал, что у тараканов меньше шансов пережить ядерную катастрофу, чем у муравьев, которые зарываются глубоко в землю.

Со своей стороны, Крушелницкий указал, что « тараканы переносят радиацию лучше, чем мы, но они сворачиваются и умирают от доз радиации, которые даже не беспокоят других насекомых».

Эксперты указали, что для определения того, действительно ли вид выживет, нужно учитываеть не только сам взрыв, но и то, как он, вид, живет после взрыва.

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Длительное воздействие ионизирующего излучения также вызывает широкий спектр заболеваний, например рак. Воздействие осуществляется не только на самого человека, но и на окружающую его среду. В этом смысле выживание таракана было бы невозможно из-за ущерба, нанесенного его окружающей среде. Именно из-за всего этого эксперты утверждают, что тараканы действительно не переживут атомную бомбу.