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WormGPT - ИИ для генерации вредоносного кода
WormGPT - злой близнец ChatGPT, он может генерировать вредоносное ПО из простых запросов.

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Всего за 60 евро в месяц пользователи даркнета могут обойти этические ограничения генеративных текстовых сервисов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT.

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«Вырожденная модель большого языка (LLM)», как метко описал ее PCGamer, известна как WormGPT. Разработанный хакерами, WormGPT не заботится о морали и может быть использован для выполнения любых задачи, включая создание вредоносных программ.

Он во многом работает как ChatGPT — принимает запросы на человеческом языке, а затем генерирует все без каких-либо ограничений.

WormGPT построен на основе LLM GPT-J с открытым исходным кодом 2021 года и обучен на данных о создании вредоносных программ. По сути, он предназначен для генерации вредоносных программ и шаблонов для фишинговых писем. Это настоящий пример того, насколько опасными могут стать такие инструменты. Без этики и контроля WormGPT является опасной версией ChatGPT или Bard. 

В тесте, проведенном SlashNext, возможности WormGPT были описаны как «тревожные». Они поручили чат-боту с искусственным интеллектом разработать фишинговую электронную почту, также известную как компрометация деловой электронной почты (BEC). И WormGPT смог это сделать на отлично. В отчете говорится, что WormGPT разработал что-то «удивительно убедительное, но также и стратегически хитрое, демонстрирующее свой потенциал для изощренных фишинговых атак и BEC-атак».  

Адрианус Варменховен, эксперт по кибербезопасности NordVPN, назвал WormGPT «злым близнецом ChatGPT», сообщает PCGamer. Эксперт добавил, что WormGPT появился в результате «игры в кошки-мышки» между ограничениями OpenAI в отношении ChatGPT и необходимостью злоумышленников их обойти.

 

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#chatgpt #openai #wormgpt #nordvpn
Источник: pcgamer.com
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