Cудебное заседание по апелляции Apple проходило в тайне, без участия СМИ.

Закрытое слушание в лондонском суде, на котором, как сообщается, рассматривалась апелляция Apple на требование британского правительства о создании "черного хода" для доступа к зашифрованным облачным системам хранения данных, прошло в пятницу без участия представителей СМИ, несмотря на официальный запрос.



В феврале The Washington Post сообщила, что Великобритания направила Apple "уведомление о технических возможностях", позволяющее властям получать доступ к зашифрованным сообщениям и фотографиям, включая данные пользователей за пределами страны. В ответ Apple отключила для новых пользователей в Великобритании функцию Advanced Data Protection — самое современное шифрование облачных данных.

Подробности дела остаются засекреченными. Ни Apple, ни британское правительство публично не подтвердили факт получения уведомления. По данным BBC, слушание в Трибунале следственных полномочий (суд, рассматривающий дела о вмешательстве государственных органов) было связано с апелляцией Apple на это требование.



На слушании присутствовал Джеймс Иди, представляющий правительство в наиболее серьезных судебных делах, но он отказался от комментариев. Apple также не предоставила оперативного ответа на запрос. Юрист, представляющий 10 медиа-организаций, включая Reuters и BBC, подал ходатайство о публичном рассмотрении дела, но суд отклонил запрос, не допустив журналистов в зал заседаний. Слушание длилось около шести часов.

Правозащитные организации Privacy International и Liberty также оспорили секретность дела и само уведомление. Кэролайн Уилсон Палоу, юридический директор Privacy International, заявила, что такие меры "неприемлемы и непропорциональны".



"Люди во всем мире полагаются на сквозное шифрование, чтобы защитить себя от преследований и угнетения", — сказала она. "Ни одна страна не должна иметь возможности подорвать эту защиту для всех".

Правительства и технологические компании давно спорят о балансе между защитой конфиденциальности пользователей и необходимостью доступа к данным для расследования преступлений. Однако требования Великобритании считаются одними из самых жестких. "Мы сказали им, что вы не можете этого сделать", — заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Spectator в прошлом месяце, комментируя требования Великобритании. "Это уже что-то... о чем вы слышали в Китае".

Официальные лица США также изучают, нарушила ли Великобритания двустороннее соглашение, оказывая давление на Apple. Этот шаг может противоречить Закону об облачных технологиях, который запрещает Великобритании запрашивать данные граждан США и наоборот.

Министерство внутренних дел Великобритании отказалось комментировать ситуацию. Министр безопасности Дэн Джарвис заявил парламенту в прошлом месяце, что правительство придерживается политики не подтверждать и не опровергать существование таких уведомлений. "Что я могу сказать, так это то, что предположение о том, что конфиденциальность и безопасность противоречат друг другу, неверно; мы можем и должны иметь и то, и другое", — подчеркнул он.