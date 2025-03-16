Несмотря на меньшие затраты на разработку, модель DeepSeek показала, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта усиливается, а преимущество первопроходцев сокращается.

Китайская компания DeepSeek в начале этого года произвела фурор в мире генеративного искусственного интеллекта (GenAI), представив доступную, но мощную модель, которая бросила вызов лидерам рынка, таким как OpenAI, Google и Anthropic. С конца 2022 года доминирование этих гигантов, подкрепленное многомиллиардными инвестициями в разработку, инфраструктуру и передовые чипы, казалось незыблемым.

Однако DeepSeek изменила правила игры, выпустив модель R1, создание которой, по заявлениям компании, обошлось всего в 6 миллионов долларов, с использованием менее продвинутых чипов. Хотя эксперты сомневаются в точности этой цифры, успех DeepSeek вызвал дискуссии о том, что GenAI-ассистенты становятся массовым продуктом благодаря инновациям и рыночной конкуренции.

"Компания, которая первой приступила к обучению моделей, должна потратить много ресурсов, чтобы добиться этого" , — отметил старший аналитик CFRA Анджело Зино. На конференции HumanX в Лас-Вегасе соучредитель Hugging Face Томас Вулф подчеркнул, что стоимость запуска моделей GenAI снижается, и важность конкретной модели для пользователей уменьшается.



Однако директор по продуктам OpenAI Кевин Вейл не согласен с идеей равенства моделей. "Преимущество первопроходца сокращается, но у нас все еще есть лидерство на 3-6 месяцев, и это ценно", — заявил он. OpenAI планирует удерживать свои позиции, используя данные от 400 миллионов пользователей для улучшения своих моделей. "OpenAI остается в центре внимания, но разрыв с конкурентами будет сокращаться", — считает Джефф Зайберт из Digits, советуя компаниям разрабатывать гибкие решения, способные адаптироваться к быстро меняющейся отрасли.



Снижение затрат на разработку больших языковых моделей (LLM) стало возможным благодаря оптимизации использования чипов и новым методам. Открытый исходный код также ускоряет инновации, делая технологии доступными для широкого круга разработчиков. По словам Зино, затраты компаний с закрытыми моделями, таких как OpenAI и Anthropic, вероятно, достигли пика, так как их преимущество первопроходца ослабевает. При этом OpenAI, по оценкам, тратит миллиард долларов в месяц, что требует постоянного притока инвестиций. В феврале SoftBank вложил в компанию 40 миллиардов долларов, оценив ее в 300 миллиардов. Anthropic также привлекла 3,5 миллиарда долларов, достигнув оценки в 61,5 миллиарда.



Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на текущее лидерство OpenAI, конкуренция в сфере GenAI будет усиливаться, а затраты на разработку продолжат снижаться, делая технологии более доступными и разнообразными.