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mrTabann
Доступные модели GenAI меняют правила игры в мире искусственного интеллекта
Несмотря на меньшие затраты на разработку, модель DeepSeek показала, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта усиливается, а преимущество первопроходцев сокращается.

Китайская компания DeepSeek в начале этого года произвела фурор в мире генеративного искусственного интеллекта (GenAI), представив доступную, но мощную модель, которая бросила вызов лидерам рынка, таким как OpenAI, Google и Anthropic. С конца 2022 года доминирование этих гигантов, подкрепленное многомиллиардными инвестициями в разработку, инфраструктуру и передовые чипы, казалось незыблемым.

Однако DeepSeek изменила правила игры, выпустив модель R1, создание которой, по заявлениям компании, обошлось всего в 6 миллионов долларов, с использованием менее продвинутых чипов. Хотя эксперты сомневаются в точности этой цифры, успех DeepSeek вызвал дискуссии о том, что GenAI-ассистенты становятся массовым продуктом благодаря инновациям и рыночной конкуренции.

DeepSeek has prompted some experts to advise tech entrepreneurs to make sure they are in position to change which artificial intelligence model they rely on as costs and capabilities evolve rapidly (Hector RETAMAL)

"Компания, которая первой приступила к обучению моделей, должна потратить много ресурсов, чтобы добиться этого" , — отметил старший аналитик CFRA Анджело Зино. На конференции HumanX в Лас-Вегасе соучредитель Hugging Face Томас Вулф подчеркнул, что стоимость запуска моделей GenAI снижается, и важность конкретной модели для пользователей уменьшается.

Однако директор по продуктам OpenAI Кевин Вейл не согласен с идеей равенства моделей. "Преимущество первопроходца сокращается, но у нас все еще есть лидерство на 3-6 месяцев, и это ценно", — заявил он. OpenAI планирует удерживать свои позиции, используя данные от 400 миллионов пользователей для улучшения своих моделей. "OpenAI остается в центре внимания, но разрыв с конкурентами будет сокращаться", — считает Джефф Зайберт из Digits, советуя компаниям разрабатывать гибкие решения, способные адаптироваться к быстро меняющейся отрасли.

Снижение затрат на разработку больших языковых моделей (LLM) стало возможным благодаря оптимизации использования чипов и новым методам. Открытый исходный код также ускоряет инновации, делая технологии доступными для широкого круга разработчиков. По словам Зино, затраты компаний с закрытыми моделями, таких как OpenAI и Anthropic, вероятно, достигли пика, так как их преимущество первопроходца ослабевает. При этом OpenAI, по оценкам, тратит миллиард долларов в месяц, что требует постоянного притока инвестиций. В феврале SoftBank вложил в компанию 40 миллиардов долларов, оценив ее в 300 миллиардов. Anthropic также привлекла 3,5 миллиарда долларов, достигнув оценки в 61,5 миллиарда.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на текущее лидерство OpenAI, конкуренция в сфере GenAI будет усиливаться, а затраты на разработку продолжат снижаться, делая технологии более доступными и разнообразными.

#инновации #openai #chatgpt #нейросети #deepseek
Источник: yahoo.com
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