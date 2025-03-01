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mrTabann
Xiaomi опережает Tesla Model S благодаря запуску нового SU7 Ultra по гораздо более низкой цене
Дата выхода Xiaomi SU7 Ultra совпала со значительным снижением цен по сравнению с периодом предварительного заказа, и премиум-электромобиль теперь дешевле и быстрее, чем Tesla Model S Plaid.

Первый электромобиль Xiaomi — SU7 Ultra — уже зарекомендовал себя как самый быстрый четырехдверный седан, установив новый рекорд на Нюрбургринге и опередив Porsche Taycan Turbo GT. Однако до момента запуска оставался открытым единственный вопрос — цена машины.

Вчера была объявлена стартовая цена SU7 Ultra, которая на 35% ниже ранее заявленной суммы во время предварительных заказов в октябре. Она составляет $72 930, что почти на $40 000 меньше, чем у Tesla Model S Plaid в Китае.

Кроме того, SU7 Ultra превосходит Model S Plaid по ускорению, разгоняясь до 60 миль в час всего за 1,89 секунды, в то время как Tesla нуждается в 2,1 секунды. Максимальная скорость нового седана достигает 350 км/ч (217 миль), а три мощных электромотора обеспечивают общую мощность в 1548 л.с.

Седан Performance Ultra также стал больше своего предшественника, SU7, и получил аккумулятор на 94 кВт*ч, который можно зарядить до 80% всего за 11 минут. Запас хода составляет 630 км (391 миля) без подзарядки, однако стоит отметить, что эта цифра основана на китайском цикле CLTC, который примерно на треть выше оценок EPA. Следовательно, Tesla Model S Plaid с оценкой CLTC в 672 км все еще имеет большее расстояние по сравнению с SU7 Ultra.

Xiaomi, прежде всего известная своими смартфонами, такими как 14T Pro, только недавно начала производство электромобилей. Интерес к SU7 оказался настолько высоким, что на данный момент создана 7-месячная очередь на его покупку. Генеральный директор компании, Лэй Цзюнь, стал культовой фигурой в Китае, подобно Илону Маску в США. Он отметил, что SU7 Ultra нацелен на сочетание производительности уровня Porsche, технологий в духе Tesla и премиум-качества, сравнимого с Mercedes.

Всего через 15 минут после презентации Xiaomi сообщила о получении 6900 заказов на SU7 Ultra, что подтверждает способность компании легко выполнить амбициозную цель Лэй Цзюня — произвести 10 000 автомобилей.

#xiaomi #автомобили #su7 #xiaomi su7 ultra
Источник: notebookcheck.net
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