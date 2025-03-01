В ходе эксперимента было выявлено множество проблем. Технология, известная в Google как TrackInspect, смогла выявить 92% дефектов, которые позже подтвердили инспекторы.

Каждый, кто пользовался метро в Нью-Йорке, знает о множестве его проблем — от странных звуков до легковоспламеняющегося мусора на путях. В настоящее время Столичное транспортное управление (MTA) испытывает, как искусственный интеллект может оптимизировать процесс ремонта, используя шесть телефонов Google Pixel.

В данном эксперименте, проведенном в сотрудничестве с Google, телефоны были размещены в четырех различных вагонах метро с сентября по январь прошлого года. Акселерометры, магнитометры и микрофоны этих устройств использовались для обнаружения любых подозрительных шумов. Собранные данные передавались в облачные системы, где с помощью алгоритмов машинного обучения генерировались прогнозные показатели.

Технология, известная в Google как TrackInspect, смогла выявить 92% дефектов, которые позже подтвердили инспекторы. Как отметил президент New York City Transit Деметриус Кричлоу в пресс-релизе: «Ранняя диагностика дефектов рельсов позволяет существенно экономить время и средства — как для сотрудников, так и для пассажиров. Эта уникальная программа, использующая искусственный интеллект, призвана не только сделать поездки более комфортными, но и повысить безопасность работы инспекторов, предоставляя им передовые инструменты».

Обычно инспекторы обследуют все 665 миль путей метро для выявления проблем, а специальные «вагоны с геометрией поезда» с датчиками собирают данные три раза в год. В ходе эксперимента инспекторы проверяли выделенные участки и подтверждали наличие дефектов. Кроме того, они могли задавать вопросы о техническом обслуживании и протоколах через систему генеративного искусственного интеллекта.