Компании вступают в конкурентную борьбу за гуманоидную робототехнику на базе ИИ.





Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) создаёт новое подразделение для разработки человекоподобных роботов на основе искусственного интеллекта, которые смогут помогать людям выполнять физические задачи, говорится во внутренней записке компании, просмотренной Reuters в пятницу. Компания вступает в борьбу за рынок гуманоидной робототехники, присоединяясь к таким конкурентам, как Nvidia.

В служебной записке технический директор Meta Эндрю Босворт сообщил, что группа продуктов robotics сосредоточится на исследованиях и разработках в области «человекоподобных потребительских роботов, стремясь максимально использовать потенциал платформы Llama».

Llama — это название основной серии моделей AI foundation от Meta, которые поддерживают растущий набор продуктов для создания искусственного интеллекта на платформах социальных сетей.

Группу возглавит Марк Уиттен — бывший генеральный директор компании Cruise, занимающейся производством самоуправляемых автомобилей. Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на служебную записку Босворта, Meta наняла его на эту должность.

Крупные технологические компании и стартапы инвестируют миллиарды в разработку роботов на основе искусственного интеллекта для производства, логистики и выполнения бытовых задач. Однако прогресс был медленным, поскольку исследователи обнаружили, что достижения в области искусственного интеллекта, связанные с языком и способствующие созданию чат-ботов, не всегда помогают в понимании физического мира.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что человекоподобный робот компании под названием «Оптимус» может выполнять множество повседневных задач и в конечном итоге будет доступен для покупки клиентам.

В четверг компания Apptronik привлекла финансирование в размере 350 миллионов долларов, поддержанное инвесторами, включая Google.