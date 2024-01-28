Конкурс на разработку нового тяжелого танка, проводившийся в Советском Союзе в 1950-х годах, не привел к созданию новых моделей. Ни один из трех предложенных проектов не был запущен в серийное производство. Однако, каждый из трех танков имеет свои уникальные конструктивные особенности. “Объект 279”, разработанный в Ленинграде, привлекает внимание своим необычным дизайном и инновационными решениями. Разработанный в Ленинграде “Объект 277”, является продолжением конструкции танка T-10. С другой стороны, “Объект 770”, созданный в Челябинске, сочетает в себе проверенные временем конструктивные решения с новыми и оригинальными идеями.

Конструкция

Танк был создан командой конструкторов Челябинского завода во главе с Павлом Исаковым и имеет традиционную компоновку, где мотор и трансмиссия расположены в задней части корпуса. Корпус танка изготовлен из цельного куска металла, с тех пор качество металлургии значительно улучшилось. Использование литья позволяет избегать слабых сварных швов и дает возможность легко менять толщину брони корпуса.

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Лоб корпуса танка “объект 770” обладал наибольшей толщиной брони в 138 миллиметров в верхней части и 187 миллиметров в нижней. Вертикальная нижняя часть борта имела толщину 105 миллиметров, в то время как верхняя, которая наклонена наружу под углом в 67 градусов, - 86 миллиметров. Башня танка так же была полностью литой, и ее толщина варьировалась от 260 миллиметров в лобовой части внизу, до 90 миллиметров вверху. При этом защита менялась от 300 миллиметров внизу до 260 миллиметров у верха башни.

Танк “объект 770” имел полусферическую форму башни, которая располагалась почти по центру корпуса, что придавало ему вид увеличенной копии среднего танка Т-55.

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Корпус в передней части имел округлую форму, которая делала его схожим с американским танком М48. Механик-водитель находился в центральной передней части жилого отсека, а остальные члены экипажа - в башне. Наводчик и командир располагались в левой стороне башни, заряжающий - в правой, что было типичным для советских танков той эпохи. Танк “объект 770”, как и другие машины, созданные в данном конкурсе, был оборудован нарезной пушкой калибра 130 миллиметров М-65. У пушки был стабилизатор для уменьшения отдачи, щелевой дульный тормоз и устройство для удаления пороховых газов - эжектор. Бронебойный снаряд пробивал 280 миллиметров брони на расстоянии в один километр.

Процесс заряжания производится раздельно, общий боекомплект составляет 37 снарядов. Боекомплект первой очереди, включающий 18 снарядов, был автоматизирован - он состоит из транспортера и досылателя. Автоматическая укладка находится в задней части башни, что позволяет достичь практической скорострельности от 5 до 7 снарядов в минуту. Пулемет - крупнокалиберный (14.5 мм) KPВ. В отличие от предыдущих тяжелых танков СССР, “770” имеет не продольное, а поперечное расположение двигателя. Они использовали 2-рядную 10 цилиндровую дизельную установку ДТН-10, а не v-образную, так как она состоит из двух коленчатых валов, расположенных в одном блоке параллельно.

Оба коленчатых вала через общий редуктор передают крутящий момент на гидромеханическую коробку передач. Первая пониженная передача работает от параллельного источника питания, что позволяет запускать танк с помощью буксировки и тормозить с помощью двигателя. Танковые механизмы поворота и бортовые редуктора являются планетарными. “770” управляется не с помощью рычагов, а с помощью руля. При нейтральном положении танк может разворачиваться на месте путем вращения гусениц в противоположных направлениях.

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“Объект 770” оснащен гидропневматической подвеской, которая позволяет изменять клиренс и обеспечивает высокую плавность движения. Ходовая часть танка состоит из шести (с каждой стороны корпуса) больших опорных и поддерживающих катков со внутренней амортизацией.

В дополнительное оборудование входили: гирополукомпас, инфракрасные фары для работы в ночное время, а также система создания дымовой завесы через впрыскивание солярки в выхлопную систему. Кроме того, "Объект 770" также был укомплектован системой защиты от химических и биологических атак, поскольку предполагалось, что он будет использоваться в условиях ядерной войны.

Главные технические параметры

Давайте сравним танк «объект 770» с его основным конкурентом по конкурсу - ленинградским «277».

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Прототипы имеют схожие основные характеристики. Объект 770 выделяется легкостью управления благодаря штурвалу с электроприводами и автоматической коробке передач. Использование литой брони корпуса и башни может упростить сборку машин и снизить расход броневых сталей. С другой стороны, прототип из Ленинграда имеет преимущество, так как является продолжением танка Т-10, что может облегчить его производство.

Двухрядный дизельный двигатель продемонстрировал на испытаниях возникновение опасных крутильных колебаний. Для решения этой проблемы планировалось изменить порядок работы цилиндров двигателя, однако на данный момент работы ведутся с использованием другого двигателя. Однако это не было сделано из-за остановки работ над тяжелыми танками. Он обладал хорошей конструкцией корпуса и башни, высокой маневренностью и плавностью хода.

Возможно, если бы “770” был вооружен - гидромеханическая коробка передач и гидропневмоподвеска создали бы сложности в освоении.

Этого мы уже не узнаем - “объект 770” сохранился в единственном экземпляре, который в настоящее время находится в Кубинке.

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